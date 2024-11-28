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Информацию о продаже изготовленных донскими школьниками сетей проверяет полиция

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Маскировочные сети, внутри которых даже были детские письма, были обнаружены в одном из магазинов Нижнего Новогорода, сообщил один из нижегородских Telegram-каналов.

Новости Ростовской области

В социальных сетях начала распространяться информация о том, что в одном из магазинов Нижнего Новгорода были обнаружены в продаже маскировочные сети, которые якобы были сделаны руками школьников из Новошахтинска Ростовской области для нужд участников СВО. В сообщениях источника — одного из нижегородских Telegram-каналов, говорилось о том, что внутри были вплетены детские посылки и письма.

По данному факту сотрудниками донской полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства передачи имущества и приняты установленные законодательством меры реагирования, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сети, изготовленные донскими школьниками в качестве гуманитарной помощи, заметил в магазине один из местных жителей Нижнего Новгорода. В сообщении Telegram-канала говорится, что продавщица сама была удивлена, когда увидела, что внутри них было спрятано, а владелец торговой точки пояснил, что приобрел товар для перепродажи на сайте с бесплатными объявлениями и тоже ничего не знал.

Фото: скрин видео Тelegram-канала newsNN

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