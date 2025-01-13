Информацию о махинациях с землей в Сальском районе проверит следком

Ведомство организовало доследственную проверку по фактам, опубликованным в соцмедиа.

В Ростовской области следственный комитет заинтересовался прозвучавшей соцсети информацией о противоправных действиях в отношении фермеров. Якобы в Сальском районе региона местный предприниматель, используя мошеннические схемы и административный ресурс, забирает земли у фермеров.

С целью проверки всех обстоятельств, изложенных в опубликованной информации, Сальским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, сообщает следком по региону.

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