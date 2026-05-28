Имя погибшего на СВО выпускника получил юнармейский отряд таганрогского лицея № 28

Сегодня Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», созданное в 2016 году по инициативе Министерства обороны РФ, отмечает 10-летний юбилей.

Сегодня, в день рождения «Юнармии», юнармейскому отряду лицея № 28 Таганрога присвоено почетное имя Героя России лейтенанта Ивана Васильевича Уса. Об этом рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Иван Ус — уроженец Таганрога, выпускник этого лицея, который когда-то сидел за теми же партами, что и нынешние ученики. Его судьба стала примером мужества и преданности Родине. При выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции он совершил подвиг, за который посмертно был удостоен звания Героя России и награжден орденом Мужества.

Решение о присвоении отряду имени героя принял штаб регионального отделения ВВПОД «Юнармия». В торжественной церемонии участвовала мать Ивана — Наталья Ус. Муниципальный координатор «Юнармии» Анастасия Шкурко вручила отряду официальный сертификат о присвоении имени героя СВО.

Ростовское отделение Всероссийского детско-юношеского движения объединяет сегодня более 76 тысяч школьников. В прошлом году по итогам всероссийского смотра-конкурса донские юнармейцы были признаны лучшими в стране.

