Импортозамещение: в ИТА ЮФУ продемонстрировали отечественный программный продукт

Он предназначен для математических вычислений, динамического моделирования и решения инженерных задач.

В Таганроге, в ИТА ЮФУ прошла презентация платформы Engee. В мероприятии, в очном и дистанционном формате, приняли участие более 30 студентов и преподавателей вуза, сообщает пресс-служба ЮФУ.

Этот уникальный проект разработан Центром инженерных технологий и моделирования «Экспонента».

«Функциональные возможности Engee – это моделирование динамических и физических моделей. Также есть среда программирования на основе языка Julia, который позволяет производить технические или математические вычисления. Меня радует, что сегодня собралось достаточно большое количество людей, которым интересна данная платформа и импортозамещение MatLab», – рассказал автор презентации платформы Engee, менеджер по работе с академическими организациями ЦИТМ «Экспонента» Вадим Чучалин.

Особую значимость отечественный программный продукт приобретает в условиях изменившейся политико-экономической обстановки. Ведь в последние десятки лет российские инженеры при моделировании сложных технических систем использовали MatLab. И сейчас, в ответ на вызовы времени, не только полностью независимая, но и совместимая с MatLab платформа, позволяющая пользователям не потерять существующие наработки.

Платформа Engee, предназначенная для математического моделирования и вычислений, создана на основе свободного языка программирования Julia с целью минимизировать риски ухода MatLab с российского рынка, утверждают разработчики.

Фото: пресс-служба ЮФУ.