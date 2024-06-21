Им поддается даже металл: рассказываем о газорезчиках «Красного котельщика»

Производственные рабочие входят в ТОП самых востребованных специалистов России. Аналитики уверены, спрос на таких сотрудников будет возрастать ежегодно – по мере развития промышленности. И это касается, в том числе, газорезчиков. Какие условия им предлагают работодатели, чем увлекательна профессия и почему для трудоустройства стоит выбрать промышленное предприятие, расскажем на примере Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ).

Газорезчики «Красного котельщика» участвуют в изготовлении энергетического оборудования, задействованы в выполнении монтажных и ремонтных работ. Основная задача таких специалистов – резка металла – одна из важнейших производственных операций. Используется для этого, в том числе, кислородная резка – интересный технологический процесс, основанный на сгорании разогретого металла в струе кислорода. Этот метод насчитывает порядка 150 лет.

Наших специалистов можно смело назвать универсалами, которые легко дополняют и взаимозаменяют друг друга. Они могут работать с любым газорезательным оборудованием. Виртуозно владеют ручной и машинной резкой. Вырезают из металлопроката толщиной от 3 до 300 мм детали разной конфигурации, – рассказывает начальник участка трубно-кузнечного цеха ТКЗ Ирина Рогальская. – Каждый день с удовольствием наблюдаю за работой коллег, вижу, как им поддается упрямый металл.

Простой работу газорезчиков, конечно, не назовешь. Нужно быть настоящим профессионалом, чтобы выполнять резку листового металла и проката из различных марок стали разными способами, например, по разметке вручную или задавая необходимые параметры стационарным газорезательным машинам.

Основной парк оборудования, с которым работают газорезчики «Красного котельщика», – это современные, последнего поколения машины с числовым программным управлением, в том числе роботизированный комплекс. К каждому из них необходим свой подход, свой набор знаний, впрочем, касается это не только станков…

Чтобы быть успешными в профессии, такие специалисты должны не только разбираться в устройстве газорезательных машин, ручных резаков, специальных приспособлений, но и быть во многом химиками – знать свойства металлов и сплавов, строение газового пламени, особенность газов и т.д. Обязательно и соблюдение правил безопасности, применение средств индивидуальной защиты и спецодежды, которые всем сотрудникам выдает завод.

Профессия газорезчика – это не просто работа с железом и различными аппаратами, но и работа с людьми. Такие специалисты нередко выступают наставниками для новичков, подсказывают коллегам, осваивающим новые машины, как лучше настроить программы, – продолжает Ирина Рогальская. – Это интересная, живая, творческая профессия, где успех зависит не только от знаний и квалификации, но и от смекалки, находчивости, быстроты реакции, точности. У металлов разные свойства, важно понимать, как это проявится в процессе резки, и при необходимости быстро принять корректирующие шаги.

Для представителей этой специальности – профессиональный рост – еще одна важная составляющая успешной работы. Газорезательное оборудование на ТКЗ регулярно обновляется и модернизируется, на производстве применяются новые технологии, появляются новые виды продукции. Для развития газорезчиков и достижения ими самых высоких уровней и разрядов на «Красном котельщике» созданы все условия. Можно здесь получить и профессию с нуля. Достаточно иметь среднее общее или среднее профессиональное образование.

На ТКЗ – высокий уровень подготовки таких специалистов. Есть отдел развития персонала с соответствующей обучающей программой, инструкторы производственного обучения в цехах, – отмечает Ирина Рогальская. – Отработать навыки резки металла можно на реальном оборудовании, расположенном в наших производственных подразделениях.

В среднем обучение новичка занимает до полугода, дальше ученик сдает экзамен, при положительных результатах ему выдается удостоверение, оформляется допуск и можно начинать самостоятельную работу.

Но даже на этом этапе новичка никто не бросит. Рядом всегда будут люди, которые помогут и подскажут. Взять газорезчика 5-го разряда трубно-кузнечного цеха ТКЗ Виктора Иваненко. В профессии он уже 26 лет, на завод пришел в сложные 90-е, когда людям нужна была, прежде всего, стабильность и реальная работа.

Наш завод остается стабильным все эти годы. Я ни разу не пожалел, что выбрал «Красный котельщик» и специальность газорезчика, – с гордостью говорит Виктор Олегович. – Первые навыки резки металла получил у замечательного человека, чуткого наставника Виктора Богданенко. Именно он привил мне любовь к профессии, которой я верен столько лет.

Виктор Иваненко работает на комбинированной машине термической резки с ЧПУ – технологически сложном оборудовании для кислородной и плазменной резки металла. Обучает молодежь, не раз отмечался в числе лучших наставников. В работе с учениками для Виктора Олеговича главное – заинтересовать ребят.

Нередко слышу от молодежи, мол, завод, цеха, станки – это скучно, монотонно, каждый день одно и то же. Так говорят те, кто не погружался в рабочие профессии и производство. Возьмем для примера мою специальность. Кислородная резка – увлекательный, захватывающий процесс. Монотонности здесь нет и близко. У нас – разное оборудование, программы, изделия для крупнейших российских энергообъектов, – делится Виктор Иваненко. – Плюс – постоянное общение с людьми, ведь мы делаем одно дело, чтобы добиться результата, надо действовать сообща. К тому же есть возможность освоить смежные специальности, повысить квалификацию, развиваться в профессии.

К выбору профессии газорезчика, как и любой другой специальности, конечно, нужно подходить рассудительно. От таких специалистов требуется технический склад ума, целеустремленность, ответственность, внимательность, вдумчивость, желание трудиться. Все остальное – полный соцпакет, стабильную заработную плату, личностный и профессиональный рост, насыщенную корпоративную жизнь – обеспечит предприятие.

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