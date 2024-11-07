ИФНС Таганрога проведет вебинар для участников СВО

ИФНС России по Таганрогу приглашает налогоплательщиков принять участие в вебинаре на тему «Актуальные вопросы ЕНС. О налоговых льготах для участников СВО».

Вебинар состоится 8 ноября в 15 часов.

В программе:

вопросы ЕНС,

налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц для участников СВО и членов их семей,

о минимальной общей сумме налогов, при которой налогоплательщику — физическому лицу налоговое уведомление не направляется.

Для подключения к трансляции необходимо перейти по ссылке: https://vk.com/video-222417666_456239094