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ИФНС Таганрога проведет вебинар для участников СВО

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ИФНС России по Таганрогу приглашает налогоплательщиков принять участие в вебинаре на тему «Актуальные вопросы ЕНС. О налоговых льготах для участников СВО».

Город

Вебинар состоится 8 ноября в 15 часов.

В программе:

  • вопросы ЕНС,
  • налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц для участников СВО и членов их семей,
  • о минимальной общей сумме налогов, при которой налогоплательщику — физическому лицу налоговое уведомление не направляется.

Для подключения к трансляции необходимо перейти по ссылке: https://vk.com/video-222417666_456239094

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Таганрогская правда
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