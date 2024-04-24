ИФНС Таганрога приглашает налогоплательщиков на вебинар

26 апреля 2024 года жители Таганрога могут подключиться к вебинару на тему «Меры взыскания в условиях Единого налогового счета». Начало в 15 часов.

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

что такое недоимка;

формирование требований об уплате задолженности;

вынесение решений о взыскании задолженности за счет денежных средств на банковских счетах;

взыскание задолженности за счет имущества должников.

Спикер вебинара Оксана Маскаленко – начальник отдела урегулирования задолжностей.

Для подключения к трансляции необходимо перейти по ссылке.

Фото из архива «Таганрогской правды»