ИФНС Таганрога приглашает налогоплательщиков на вебинар

26 апреля 2024 года жители Таганрога могут подключиться к вебинару на тему «Меры взыскания в условиях Единого налогового счета». Начало в 15 часов.
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
- что такое недоимка;
- формирование требований об уплате задолженности;
- вынесение решений о взыскании задолженности за счет денежных средств на банковских счетах;
- взыскание задолженности за счет имущества должников.
Спикер вебинара Оксана Маскаленко – начальник отдела урегулирования задолжностей.
Для подключения к трансляции необходимо перейти по ссылке.
Фото из архива «Таганрогской правды»