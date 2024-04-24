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ИФНС Таганрога приглашает налогоплательщиков на вебинар

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26 апреля 2024 года жители Таганрога могут подключиться к вебинару на тему «Меры взыскания в условиях Единого налогового счета». Начало в 15 часов.

Город

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

  • что такое недоимка;
  • формирование требований об уплате задолженности;
  • вынесение решений о взыскании задолженности за счет денежных средств на банковских счетах;
  • взыскание задолженности за счет имущества должников.

Спикер вебинара Оксана Маскаленко – начальник отдела урегулирования задолжностей.

Для подключения к трансляции необходимо перейти по ссылке.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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ИФНС Таганрога налоги новости Таганрог
Таганрогская правда
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