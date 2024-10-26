Главная » Город

ИФНС Таганрога: оплатить налоги нужно до 2 декабря

На чтение 2 мин Просмотров 17 Опубликовано

Инспекция Федеральной налоговой службы по Таганрогу напоминает о том, что 2 декабря истекает срок уплаты транспортного, земельного налогов, налога на имущество физических лиц и налога на доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом.

Город

Уведомление на уплату налогов направляется в электронной форме через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Лицам, не имеющим доступа к этому сервису, — на бумажном носителе через отделения почтовой связи «Почта России». Если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей, уведомление не направляется.

По вопросам налогообложения можно воспользоваться промо-страницей «Налоговое уведомление 2024», а также обратиться в территориальный налоговый орган. Информация о ставках и льготах по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физических лиц размещена на Интернет-сайте ФНС России.

По вопросам кадастровой стоимости объектов недвижимости можно обращаться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) (https://rosrestr.info/kadastrovaya-karta).

Способы уплаты — через платежные терминалы и банкоматы отделений банков, сервисы «Личный кабинет», «Заплати налоги» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, а также в отделениях «Почта России».

График работы налоговых инспекций:

  • понедельник, среда – с 9.00 до 18.00;
  • вторник, четверг – с 9.00 до 20.00;
  • пятница – с 9.00 до 16.45.

Бесплатный телефон контактного центра ФНС России 8-800 222-22-22.

Контакты инспекций: https://www.nalog.gov.ru/rn61/apply_fts/.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ИФНС налоги новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru