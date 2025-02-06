ИФНС Таганрога напоминает: подать декларацию о доходах необходимо до 30 апреля   

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Таганрогу Ростовской области информирует жителей города о том, что представить декларацию о полученных в 2024 году доходах физическим лицам необходимо до 30 апреля 2025 года.

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:

от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016), ценных бумаг, долей в уставном капитале;

от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;

от предпринимательской деятельности;

полученные в порядке дарения;

в виде выигрышей в лотереи и т.д.

В случае непредставления декларации по НДФЛ и неуплаты налога в срок предусмотрено наказание. Штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ — 20% от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2025 года на получение налоговых вычетов не распространяется. В таких случаях направить декларацию можно в любое время в течение года. Подробная информация по телефону «Горячей линии»: 8 (8634) 61-91-72 (доб. 22-66).