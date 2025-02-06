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ИФНС Таганрога напоминает: подать декларацию о доходах необходимо до 30 апреля   

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Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Таганрогу Ростовской области информирует жителей города о том, что представить декларацию о полученных в 2024 году доходах физическим лицам необходимо до 30 апреля  2025 года.

#Официально

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:

  • от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016), ценных бумаг, долей в уставном капитале;
  • от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
  • от предпринимательской деятельности;
  • полученные в порядке дарения;
  • в виде выигрышей в лотереи и т.д.                      
  • В случае непредставления декларации по НДФЛ и неуплаты налога в срок предусмотрено наказание. Штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ — 20% от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2025 года на получение налоговых вычетов не распространяется. В таких случаях направить декларацию можно в любое время в течение года. Подробная информация по телефону «Горячей линии»: 8 (8634) 61-91-72 (доб. 22-66).

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ИФНС Таганрога налоги Таганрог
Таганрогская правда
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