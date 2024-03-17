Иерей Георгий Канча рассказал таганрожцам о важности Прощеного воскресенья

Сегодня, 17 марта, перед началом Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. В этот день, прося прощения друг у друга, они готовятся к предстоящему испытаю духа.

«Прости» и «просто» — слова однокоренные, очень похожие. Но совет «Просто прости» выполнить совсем непросто! А кому и зачем нужны Прощеное воскресенье, да и само прощение? Этот и близкие по смыслу вопросы с нами обсудил помощник настоятеля Георгиевского храма иерей Георгий Канча.

— Отец Георгий! Великий пост – пора очищения и покаяния, то есть изменения сознания. Но накануне Великого поста – Прощеное воскресенье. Зачем оно нам, тем более в день, когда у нас – Проводы Масленицы?

— Человек обладает памятью. И в ней сохраняется множество событий – приятных и неприятных для нас. И большинство событий, в том числе неприятных, связано с другими людьми. Непрощенные обиды влияют на нашу жизнь: они её искажают. Поэтому в Прощеное воскресенье Церковь призывает нас обратиться к человеческой возможности подлинного прощения.

— Должны ли мы закрывать глаза на чужие грехи?

— Вопрос непростой. В самой христианской традиции есть расхождения. Западная этика считает, что человек должен обличить грешника. Если ты прошел мимо, не обличил, — ты становишься соучастником. И в таком подходе есть свои основания: обличение – противодействие греху. Это – не осуждение; это – несогласие со злым деянием. Восточная традиция часто говорит о том, что мы не всегда вправе делать какие-то суждения относительно другого человека. Мы можем не знать всех обстоятельств. И можем своим обличением навредить – и себе, и другим. Своя правда есть и в том, и в другом случае, главная сложность – решить, по какому из вариантов поступить. Здесь, наверное, нужно смотреть в свою душу. Человек может промолчать, сослаться на позицию невмешательства, поступить по принципу «Моя хата – с краю» из малодушия и эгоизма, из нежелания создавать себе проблемы, портить отношения. Когда творится зло, такой человек вместо того, чтобы восстать, проходит мимо и говорит: «Это – не мое дело».

— А СВО и прощение насколько совместимы?

— Мы живем в объективных реалиях. Происходит противостояние. Люди объективно сражаются. Но рано или поздно все это закончится. Соответственно, вопрос прощения когда-нибудь встанет, это неизбежно нас всех ожидает. Когда-нибудь наступит мир, и в этом мире людям придется жить. Придется людям друг друга прощать. А это нелегко: претензии будут с обеих сторон. Так что происходящее ставит перед нами серьезные вызовы.

— Мы у Бога – должники во всем и везде. Значит, мы и деньги, которые кому-то одолжили, не должны требовать нам вернуть, правильно?

— Неправильно, конечно! Потому что мы живем в падшем мире. В нем невозможно на 100 процентов по-христиански функционировать. Господь говорит, что Царство Божие – не от мира сего. Это значит, что оно выше всех человеческих установлений. Но христианская реальность не отменяет никаких законов, договоров между людьми. Деньги мы одалживаем на определенных условиях. На условиях их возврата. Но если человек по объективным причинам не может вернуть свой долг, его, действительно, нужно простить. Или если, например, человек проявил свою волю, кого-то из наследников лишил его доли наследства. Оставшийся без наследства будет в обиде на тех, кого считает своими должниками. И это может человека разъедать изнутри. Он может перестать общаться с родственниками. Но от этого они не перестанут быть родственниками. Христос призывает людей к трезвости, ко взрослости, к тому, чтобы люди перестали предъявлять претензии, долги.

— Должны ли мы прощать самих себя?

— Безусловно! Любой человек сталкивается с какими-то своими прошлыми поступками, которые порой его мучают, если он совсем не потерял совесть. И он понимает, что какие-то поступки исправить невозможно. Он мог разрушить свою жизнь, жизнь других людей. Но христианство – оно все – про прощение. Богословское ядро – в том, что Христос через Свою смерть на Кресте искупает наши грехи, тем самым освобождая нас из ада — неизбежного в случае Суда Божьего справедливого. Христос нам дарит прощение и обещает исправление того зла, которое мы совершили — того зла, которое невозможно исправить в этой реальности: нельзя вернуть убитого, нельзя вернуть на прежнюю высоту отношения после измены, нельзя позаботиться о брошенных родителях, которые уже умерли. Христос прощает нас в смысле Божьего Суда и обещает, что в Царстве Божьем, в которое мы все придем, раны, нами нанесенные, будут Им исцелены. А значит, зло будет преодолено: оно не вечно. Мы не можем исправить зла, а Бог может: Он может бывшее сделать не бывшим. Поэтому христианство и говорит, что человек, покаявшись, может начать жизнь «с чистого листа». Божье прощение мы принимаем своей верой.

— Не судите, да не судимы будете. Это о чем?

— Зло христианин должен прямо называть злом, и должен протестовать против него. Так что суждение необходимо. А здесь говорится об осуждении. Осуждение – это когда мы какого-то человека по своему почину из числа спасенных вычеркиваем. На основании того, что он – грешник. Здесь христианство говорит нам: «Остановись!» Ты сам – грешник: ты без Христа – такой же осужденный на гибель. Когда вы оба тонете в море, думать, кто качественнее утонет, – безумие. И желать кому-то ада, вечной погибели христианин тоже не может. Судья – Христос, и Он желает оправдать и спасти каждого. Поэтому в нашей главной молитве «Отче наш» и говорится: «…прости нам прегрешения наши, как и мы прощаем другим их прегрешения». То есть мы должны даровать возможность прощения и другим людям.

— То есть если я прощаю другим все их грехи, это меня освобождает от ответственности за мои грехи?

— Наоборот! Если я других не прощаю, как же я могу надеяться на то, что сам буду прощен? А с практической точки зрения это так можно выразить. Если у нас был враг, допустим, Иван Петрович. Эта вражда определяла нашу жизнь. А Иван Петрович, гад эдакий, на смертном одре покаялся. Потом и наш черед пришел. И мы приходим в Царство Божье, там – все святые нас ждут, и Иван Петрович к нам ручки тянет, чтобы нас обнять. А мы: «Господи! Я в Царство Божье хочу, но вот этого гражданина, пожалуйста, убери отсюда!» А другого Царства Божьего нет. Так что вражда, которая стала частью нашей личности, может не допустить нас в Царство Божье.

— Что значит фраза «Бог простит»? Мы за Него решаем?

— Это значит, что прощение, которое совершено человеком, однозначно будет совершено Богом. Хотя, бывает, подразумевается: «Пусть Бог тебя простит, а я умываю руки!» Но канонически следует отвечать: «Бог простит, и я прощаю». А это значит, что, если я простил, то Бог тем более простит. И это человек говорит не столько тому, кого прощает, сколько самому себе.

— А правильно ли говорить обидчику: «Бог тебе судья»?

— Эта фраза означает, что человек отказывается от личной мести. Сказать обидчику: «Бог тебе судья» — первый шаг к прощению. Прощение – большой труд души. И даже если в эту фразу вкладывается смысл «Бог тебя накажет», — это лучше, чем самому совершать какое-то насилие. Но и нужно помнить, что само слово «наказание» означает не «месть», а «научение». Бог, когда наказывает, стремится человека не покарать, но исправить. Поэтому в Священном Писании неоднократно повторяется, что Бог говорит: «Кого люблю, того наказываю». Бог посылает человеку определенные испытания и даже скорби, чтобы человек пришел ко спасению.

— Прощение обидчика не развращает ли его?

— Евангельские формулы – какие-то сверхчеловечные. Христос учит, что прощать нужно до семижды семидесяти раз, то есть фактически бесконечно. Но это – некий идеал. А практика христианская бывает разная. У нас есть закон, право, государство, в рамках этих реалий и нужно действовать. Христианин, как и любой гражданин, может прибегать к суду, к решению конфликтных вопросов путем правовых методов.

— И все-таки, батюшка, кому и зачем нужно наше прощение: Богу, обидчику, или же нам самим?

— Да всем. Оно нужно нам, потому что мы обидой свою собственную жизнь разрушаем. Оно нужно Богу, потому что Он хочет мира между людьми. И, конечно, тому человеку, которого мы прощаем, оно тоже нужно, даже если напрямую на него не воздействует. Всем сторонам нужно прощение. Просто люди этого часто не хотят понимать…

Беседу вел Антон САХНОВСКИЙ

Фото Таганрогского благочиния