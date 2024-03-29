Художественные музеи Таганрога и Донецка договорились о сотрудничестве

Таганрогский художественный музей на протяжении многих лет держит твердый курс на взаимодействие с музейным сообществом России. На днях было подписано соглашение о сотрудничестве с художественным музеем «Арт-Донбасс» из города Донецка.

Руководители музеев уверены, что после подписания соглашения будут укрепляться и расширяться культурные связи, научная, просветительная и консультационная сферы деятельности. В рамках сотрудничества планируется проведение совместных выставочных проектов и мероприятий в онлайн формате.

Художественный музей «Арт-Донбасс» поддерживает миссию по сохранению и продвижению культуры Донбасса и принимает активное участие в развитии новых территорий России. Музей достаточно молод – он был открыт в 2011 году ко Дню города Донецка и Дню шахтера.

Фото ВК Таганрогский художественный музей