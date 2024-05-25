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Хоровой фестиваль «Величаем Праведного Павла Таганрогского» пройдет в приморском городе

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2 июня в Таганроге, в ДК «Фестивальный», состоится уже ставший традиционным хоровой фестиваль «Величаем Праведного Павла Таганрогского».

Культура

Мероприятие, посвященное памяти святого покровителя Таганрога, объединит многих любителей хорового искусства. Гостей фестиваля ждут выступления хоровых коллективов, исполняющих духовные произведения.

В программе выступления:

  • женского хора Донской духовной семинарии;
  • учебных хоровых коллективов детских музыкальных школ и школы искусств Таганрога, хоровых ансамблей приходов Таганрогского благочиния;
  • муниципального Камерного хора «Лик»;
  • сводного женского хора Таганрога;
  • большого митрополичьего хора Духовенства Ростовской-на-Дону епархии.

В этом году фестиваль пройдет уже в четвертый раз. Начало выступлений 2 июня в 16 часов.

Наш фестиваль — прекрасная возможность услышать замечательные мелодии и познакомиться с новыми исполнителями. Уверен, что хоровой праздник снова подарит всем гостям и участникам незабываемые впечатления! — отметил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Организаторами мероприятия выступают администрация Таганрога, городское управление культуры и Таганрогское благочиние Ростовской-на-Дону епархии.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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Таганрогская правда
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