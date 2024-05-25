Хоровой фестиваль «Величаем Праведного Павла Таганрогского» пройдет в приморском городе

2 июня в Таганроге, в ДК «Фестивальный», состоится уже ставший традиционным хоровой фестиваль «Величаем Праведного Павла Таганрогского».

Мероприятие, посвященное памяти святого покровителя Таганрога, объединит многих любителей хорового искусства. Гостей фестиваля ждут выступления хоровых коллективов, исполняющих духовные произведения.

В программе выступления:

женского хора Донской духовной семинарии;

учебных хоровых коллективов детских музыкальных школ и школы искусств Таганрога, хоровых ансамблей приходов Таганрогского благочиния;

муниципального Камерного хора «Лик»;

сводного женского хора Таганрога;

большого митрополичьего хора Духовенства Ростовской-на-Дону епархии.

В этом году фестиваль пройдет уже в четвертый раз. Начало выступлений 2 июня в 16 часов.

Наш фестиваль — прекрасная возможность услышать замечательные мелодии и познакомиться с новыми исполнителями. Уверен, что хоровой праздник снова подарит всем гостям и участникам незабываемые впечатления! — отметил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Организаторами мероприятия выступают администрация Таганрога, городское управление культуры и Таганрогское благочиние Ростовской-на-Дону епархии.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева