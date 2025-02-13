ХК «Ростов» отправляется в выездное турне

Хоккейный клуб «Ростов» продолжает отчаянную борьбу за попадание в плей-офф Всероссийской Хоккейной Лиги. На данном отрезке регулярного первенства трудно рассчитывать на выполнение этой задачи, но все может изменить грядущая выездная серия.

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После насыщенного графика игр в начале февраля хоккеисты «Ростова» получили 5-дневный отдых. В последних турах дела у «Кондоров» идут не самым лучшим образом – всего 1 победа в 4 последних матчах ВХЛ. Только благодаря успеху в домашнем матче против «Норильска» (8:3) ростовчанам удалось сохранить место в топ-25. На данный момент «Ростов» занимает 22-ю строчку в турнирной таблице ВХЛ, имея в своем активе 54 набранных очка.

Впереди «Ростов» ожидает выездная серия, в рамках которой пройдет три матча за пределами Ростова-на-Дону. 11 февраля ростовчане встретится с «Барсом» в Казани, после чего проведут поединок в Набережных Челнах против местных «Челнов». Завершающий матч «Кондоров» перед возвращением на родину против «Нефтяника» состоится 15 февраля в Альметьевске.

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