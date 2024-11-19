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Густой туман накрыл побережье Таганрогского залива

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Вечерний Таганрог в тумане 19 ноября запечатлел сотрудник нашей редакции.

#Погода

Сюрреалистичными фото густого тумана в центре и на побережье Таганрогского залива делятся сегодня жители города и в соцсетях. Пишут, что видимость возле моря составляет всего 20-30 метров, а дальше – сплошная мгла.

При этом в других районах города нынешним вечером достаточно ясно.

По прогнозам синоптиков, с 20 часов 19 ноября до 100 метров может ухудшиться видимость на городских дорогах. 20 ноября будет пасмурно, вечером – дождь.

Фото Михаила Таранцова      

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Таганрогская правда
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