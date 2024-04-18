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Гуманитарный груз из Таганрога доставлен на передовую

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О получении гуманитарного груза, собранного в Таганроге, сообщили бойцы артиллерийского подразделения, участвующего в специальной военной операции на Запорожском направлении.

#СВО

В видеороликах, направленных председателю Городской Думы – главе города Таганрога Инне Титаренко, военнослужащие поблагодарили всех, кто участвовал в сборе гуманитарного груза, за необходимые в зоне боевых действий технику и материалы.

Напомним, что на совместные средства коллективов ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ГУП «Ростовавтодор», АО «Зерноградское ДРСУ», Городской Думы, Контрольно-счётной палаты и молодёжного Парламента города Таганрога были приобретены автомобиль «Нива», а также медикаменты, маскировочные сети, предметы личной гигиены, консервы, сладости и многое другое. Груз «за ленточку» доставил таганрожец, участник СВО Анатолий Середа.

Рада, что наша скромная помощь полезна военным в их непростом и опасном, но таком нужном, правом деле. Будем и дальше делать всё возможное для достижения нашей общей победы, – подчеркнула Инна Титаренко.

Источник и фото dumataganroga.ru

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Таганрогская правда
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