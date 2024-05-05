Губернатор Ростовской области поздравил земляков со Светлым Христовым Воскресеньем

В ночь с 4 на 5 мая губернатор Василий Голубев посетил божественную литургию в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Праздничную пасхальную службу возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский, глава Донской митрополии Меркурий.

Василий Голубев адресовал митрополиту, священнослужителям и всем православным жителям донского региона приветствие в связи со Светлым Христовым Воскресением, сообщает официальный портал правительства региона.

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с главным христианским праздником. Пусть свет пасхального Благодатного огня наполняет ваши души радостью, любовью и умиротворением. Желаю вам здоровья, только добрых перемен, свершения всех благих начинаний!», — говорится в поздравлении.

Фото пресс-службы губернатора