Группировка спасателей Ростовской области направлена на место крушения танкеров

К месту ЧП в Керченском проливе от Донского спасательного центра направлены 50 человек личного состава и 8 единиц техники.

Спасатели принимают участие в операции по спасению экипажа танкера «Волгонефть-239» и ликвидации последствий ЧП.

«На побережье в районе поселка Волна возобновлена эвакуация экипажа с танкера «Волгонефть-239». На месте работают более 200 специалистов и 37 единиц техники», — сообщает пресс-служба МЧС России.

15 декабря в Керченском проливе потерпел крушение из-за шторма и затонул российский нефтеналивной танкер «Волгонефть-212», следовавший из Саратова в порт «Кавказ». Из 13 человек экипажа спасли 12.

В этот же день повреждения получило еще одно судно — «Волгонефть-239», также перевозившее нефтепродукты. Все 14 человек экипажа доставлены на берег и переданы медикам.

В результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично. Планируется облет района крушения танкеров на вертолете.

«Специалисты ФГБУ «Морспасслужба» Росморречфлота Минтранса России, МЧС России и других ведомств завершают подготовительные работы по уборке вылившегося мазута. Ведется непрерывный визуальный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста на случай выхода нефтепродуктов для их оперативной ликвидации. Силы и средства МЧС Краснодарского края приведены в полную готовность», — уточнили в пресс-службе Кабмина.

По поручению главы государства председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным создана рабочая группа для координации ликвидации последствий ЧП, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

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