Гроза может бушевать в Ростовской области 24 июля

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение — непогода в некоторых районах региона может бушевать еще и 24 июня. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным Росгидромета, в течение суток 24 июля местами в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-22 м/с.

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Фото Сергея Плишенко