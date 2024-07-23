Гроза может бушевать в Ростовской области 24 июля

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение — непогода в некоторых районах региона может бушевать еще и 24 июня. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
По данным Росгидромета, в течение суток 24 июля местами в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-22 м/с.
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Фото Сергея Плишенко
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