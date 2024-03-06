График работы почтовых отделений Таганрога изменится на праздничные дни

Почта России рассказала о том, как будут работать почтовые отделения на длинных выходных.

Так, 8 марта станет нерабочим днем для всех отделений Почты России. А 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте Почты России или в мобильном приложении компании.

Фото «Таганрогской правды»