График работы почтовых отделений Таганрога изменится на праздничные дни

Почта России рассказала о том, как будут работать почтовые отделения на длинных выходных.
Так, 8 марта станет нерабочим днем для всех отделений Почты России. А 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час.
9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.
8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.
Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте Почты России или в мобильном приложении компании.
Фото «Таганрогской правды»