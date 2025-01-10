Грабеж под видом рукопожатия: ранее судимый таганрожец сорвал «ювелирку» с руки знакомого

Сумма ущерба составила 29 тысяч рублей.

Житель Неклиновского района стал жертвой грабежа со стороны своего старого приятеля, о чем он сообщил в местную полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый — 48-летний житель Таганрога — был задержан. Ранее он уже был судим за кражи и угон автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейские установили, что потерпевший встретился со своим приятелем. В ходе беседы к ним подошел старый знакомый, с которым они учились в одной школе, и попросил позвонить. После того как мужчина дал свой мобильный телефон, фигурант протянул ему руку якобы для рукопожатия, а затем сорвал ювелирные изделия и убежал. Общая сумма ущерба составила 29 000 рублей, говорится в сообщении ведомства.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: следком по РО