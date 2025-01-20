Готовность СПК «Метеор 120Р» для судоходной компании «Дон» составляет 80%

Судно будет курсировать по маршруту Таганрог — Ростов — Калач-на-Дону.

На нижегородском Центральном Конструкторском бюро по судам на подводных крыльях («ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева») продолжается строительство «Метеора 120Р» для судоходной пассажирской компании «Дон». Планируется, что судно будет работать на маршруте Ростов — Таганрог — Калач-на-Дону. Работы ведутся в рамках льготной лизинговой программы Минпромторга России. На настоящий момент судно готово на 80%, сообщили в ЦКБ.

Идет монтаж главных двигателей и судовых систем, окраска корпуса, завершается обстройка судна, начаты пусконаладочные работы электрооборудования. Уже закончены отделочные работы, смонтированы рули и рулевые привода, валовая линия, установлены гребные винты.

На данном «Метеоре 120Р» будут установлены высокооборотистые пропульсивные двигатели мощностью более 1100 кВт. Двигатели подтвердили заявленные характеристики на стендовых испытаниях.

Фото: Telegram-канал ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева