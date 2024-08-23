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Готовность ремонтируемого под Таганрогом путепровода составила 60%

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Мост на региональной трассе должны открыть к ноябрю.

Новости Таганрога

В Куйбышевском районе с июня этого года идет ремонт путепровода через реку Левый Тузлов на 22 км региональной автодороги «с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы с Донецкой Народной Республикой)» – с. Новиковка – с. Лысогорка – с. Каршенно-Анненка. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Готовность объекта на данный момент составляет 60%, завершение работ планируется к ноябрю, сообщили в региональном минтрансе.

В настоящее время продолжаются разборка конструкций моста, а также восстановление пролетного строения и защитного слоя железобетонных балок. Мостовикам предстоит выполнить устройство деформационных швов, уложить асфальтовое покрытие и установить новое перильное и барьерное ограждение.

В минтрансе считают, что введение в строительство моста, соединяющего несколько населенных пунктов, позволит повысить безопасность и комфорт движения на данном участке дороги, а также улучшить транспортную доступность.

Фото: минтранс по РО

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Таганрогская правда
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