Готовим вкусный и полезный салат «Золотая рыбка»

Если помните, в нашем советском прошлом был рыбный день, когда общепит предлагал посетителям исключительно блюда из рыбы, да и дома старались следовать этому правилу. И было это не случайно, а в целях заботы о здоровье людей, потому что рыбная продукция должна присутствовать в меню обязательно. Поэтому сегодня мы предлагаем вам приготовить полезный салат из рыбы, который к тому же прекрасно подойдет для постного стола. А назвали мы его просто, но со вкусом — «Золотая рыбка».

Ингредиенты:

хек – 900 г,

морковь – 250 г,

лук репчатый – 250 г,

огурцы маринованные – 3-4 шт.,

растительное масло – для обжарки,

черный перец горошком – 2-3 шт.,

лавровый лист – 1-2 шт.,

майонез постный – для заправки,

консервированная кукуруза, зелень петрушки – для украшения.

Приготовление

Сначала приготовим рыбу. Можно взять хек тушкой, отварить в подсоленной воде с черным перцем горошком и лавровым листом, а потом отделить филе от костей, а можно взять сразу филе и таким же образом сварить. Дадим рыбе остыть и порежем средними кусочками, отставив пока в сторону.

Займемся овощами: очистим, помоем и нарежем лук, а морковь натрем на крупной терке. Положим их в сковороду с разогретым растительным маслом, обжарим до золотистого цвета и под крышкой доведем до готовности. Маринованные огурцы в это время порежем мелкими кубиками.

Пора приступать к сборке салата. Первый слоем идет рыба, слегка смазанная майонезом, потом – тушеные лук с морковью, политые майонезной заправкой, затем — измельченные маринованные огурчики, накрываем их снова слоем рыбы, кладем майонез, опять овощи и, наконец, верх салата обильно смазываем майонезом. Ну а теперь можно украсить, выложив из консервированной кукурузы посредине рыбку и добавив для декора кружочки огурца и зелень петрушки.

Наша «Золотая рыбка» готова! Подаем оригинальный салат к столу вместе с рассыпчатой отварной картошечкой. Это очень вкусно!

О пользе продукта

Хек – род морских рыб семейства тресковых. Средняя длина его достигает 20–70 см, вес доходит до 2,5–3 кг, спинка у него серовато-черная, а бока и брюшко – серебристо-серые. Несмотря на то, что хека еще с доперестроечных времен принято считать дешевой едой, он обладает массой полезных свойств, к тому же нынче не так уж и дёшев. Мясо хека широко применяется в диетическом питании и очень хорошо усваивается организмом. Оно нежирное, нежное, белое, малокостистое, филейные пластины после варки легко отделяются от костей. Свежий хек имеет свойство достаточно быстро терять вкус и аромат, а быстрая заморозка помогает замедлить этот процесс.

Покупая мороженую рыбу, очень важно быть уверенным, что она не подвергалась повторному замораживанию. Как правило, после заморозки рыбу покрывают тонким пластом льда, который защищает ее от высыхания. И здесь при покупке надо быть особенно внимательными: некоторые производители глазируют рыбу так, что ледяной пласт становится толще самого морепродукта. Мало того, что придется переплатить за вес льда, так еще и рыба после таких манипуляций станет невкусной. Если она выглядит неестественной, ломаной, скорее всего ее несколько раз размораживали, а потом замораживали снова. Вкусовые свойства хека в таких случаях теряются. Поэтому правильный выбор замороженной рыбы – главный критерий ее вкусовой ценности и успешного приготовления различных блюд из нее.

А теперь непосредственно о пользе хека. Эта рыба — богатый источник белков, в ней присутствуют такие макро- и микроэлементы, как кальций, калий, магний, натрий, фосфор, сера, хлор, железо, йод, цинк, медь, марганец, хром, фтор, кобальт, никель. Кроме того, хек содержит витамины С, Е, В1, В2, В6, В9, В12, А, РР, а также насыщенные жирные кислоты, которые благоприятно влияют на организм человека. Витамины, присутствующие в мясе хека, регулируя обмен веществ, способствуют выводу токсинов, а конкретно витамины А и Е предупреждают раковые заболевания. Эта рыба содержит очень мало жира. Из хека можно приготовить много вкусных блюд. Кстати, его мясо вкуснее и нежнее, чем у трески. Очень важно, что хек практически не имеет противопоказаний – при отсутствии аллергии и индивидуальной непереносимости морепродуктов он рекомендован всем, в том числе детям.

Подготовила Елена Векслер

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