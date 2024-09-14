Готовим вкусные лепешки по рецепту наших бабушек

Сегодня мы приготовим мягкие сметанные лепешки к чаю по старинному и очень простому рецепту. Именно такие пекли еще наши бабушки, и вкус этой выпечки ни с чем не сравнится. Лепешки на сметане – мягкие, сдобные, ароматные и такие воздушные.

Выпечка готовится без добавления в тесто яиц, а вот желтком ее смазать необходимо, чтобы добиться того самого румяного и блестящего красивого верха. Сметанные лепешки имеют характерную особенность – рисунок, причем наносится он традиционно с помощью деревянной палочки. Итак, приступим…

Ингредиенты:

вода теплая – 140 мл,

дрожжи сухие – 1,5 ч. л.,

сахар – 5 ст. л.,

соль – 1 ч. л.,

сметана – 100 г,

сливочное масло – 75 г,

мука – 3 стакана + 3 ст. л. с горкой;

дополнительно:

желток яичный – 1 шт.,

сметана – 1 ч. л.

Приготовление

В небольшой миске смешиваем чайную ложку сахара из общего количества, три чайные с горкой ложки муки и сухие дрожжи, подливаем теплую, 36-38 градусов воду, размешиваем и оставляем на 20-30 минут. Отдельно смешиваем остальной сахар, соль, сметану и размягченное сливочное масло, желательно все продукты использовать комнатной температуры. Вымешиваем всё до однородной структуры с помощью венчика или обычной вилки.

Опара поднялась «шапочкой», размешиваем ее и добавляем в сдобу – смешанные сахар, соль, сметана и масло. Постепенно всыпаем муку, замешиваем достаточно плотное тесто (по сравнению с нежным для булочек и пирожков), накрываем его в миске и оставляем в тепле для увеличения в два раза.

Когда тесто увеличилось, выкладываем его на стол, не обминая, растягиваем в толстый жгут, который делим на 8 или 6 частей. Каждый кусочек округляем – и можно раскатывать сметанные лепешки. Раскладываем их на расстоянии друг от друга сразу на противень (удобно использовать пергамент для выпечки). Лепешки полностью прокалываем деревянной шпажкой по всей поверхности, непосредственно касаясь противня. Затем накрываем и даем подняться, пока духовка будет разогреваться до 180 градусов.

Перед выпечкой смазываем аппетитные лепешки желтком со сметаной, стараясь оставлять дырочки свободными, чтобы не потерять рисунок после выпечки, и отправляем в духовку. Выпекаем до румяного верха примерно 25-30 минут.

Наши старинные сметанные лепешки готовы! Мягкие, воздушные, со вкусом из далекого детства, как будто приготовленные любимой бабушкой… Подаем с горячим чаем и пробуем!

Кулинарные истории

Лепешка – печеное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское. Слово «лепёшка» чисто русское, оно произошло от глагола «лепить», ведь тесто для лепешек готовят такой консистенции, что его можно именно лепить, раскатывать. Согласно открытиям, сделанным в исторических местах, происхождение этой выпечки можно проследить вплоть до Древнего Египта.

По самым приблизительным оценкам, первая лепешка была приготовлена около 30 000 лет назад. Другие традиционные лепешки встречаются в разных странах по всему миру. И хотя конечный результат может немного отличаться в зависимости от особенностей национальной кухни, процесс их приготовления и способ употребления в пищу в основном одинаковые.

Лепешки обычно готовились из перемалываемых зерен. На заре истории человечества это делалось с помощью двух камней для измельчения зерна до тех пор, пока оно не превращалось в муку. Как и в наше время, для приготовления лепешек делали тесто, но до изобретения глиняных, угольных и электрических печей их готовили на плоском камне, нагретом на солнце.

Вообще лепешками принято называть мучные изделия, имеющие плоскую округлую форму. Они могут быть пресными, дрожжевыми, сдобными, печеными, жареными. Поэтому слову «лепешка» всегда должно сопутствовать определение. Так, в Пермской области и поныне даже сладкий кремовый торт, если он круглый, называют «лепешкой», в то время как торт прямоугольной формы из того же самого бисквита называют «торт» или «пирог».

На Руси традиционными были жбень – толстая ржаная лепешка на пахтанье и простокваше, ботанец – твердая лепешка из муки разных сортов и пряженик – жареная лепешка из дрожжевого теста. В старину пряженики выполняли функцию «быстрого» хлеба, когда хозяину, собиравшемуся на работу, некогда было ждать, пока хлеб испечется в печи.

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