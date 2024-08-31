Готовим вкусные и очень полезные моченые яблочки

Конец августа – время начала заготовок на зиму. Обычно все солят и маринуют огурцы-помидоры. Мы же сегодня предлагаем очень вкусный и быстрый рецепт исконно русской кухни – моченые яблоки, которые, кстати, очень полезны. Но об этом чуть позже…

Ингредиенты на банку (три литра):

яблоки кисло-сладкие сочные – сколько поместится,

листья смородины и вишни — по 5 шт.,

лист базилика — 3 шт.,

гвоздика — 3-5 бутончиков,

душистый перец горошком — 7 шт.,

рассол — 1,5 л;

для рассола:

холодная кипяченая вода – 1 л,

соль каменная — 1 ст. л.,

мёд — 3 ст. л.

Приготовление

Яблочки для этого рецепта нужны твердые, сочные и кисло-сладкие. Готовить очень просто. В чистые трехлитровые банки укладываем яблоки, не забывая добавлять листья смородины, вишни и базилика. Затем делаем рассол из холодной воды, соли и мёда.

Если берем водопроводную воду, используем холодную кипяченую. Рассол закипел, пора заливать им яблоки. Следим за тем, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Теперь накрываем банки с плодами марлей или крышками с дырочками и оставляем при комнатной температуре на неделю. А потом закрываем полиэтиленовыми крышками и убираем в идеале в погреб, ну а за неимением такового – в прохладную кладовую. Забываем про яблоки на месяц, а через 30 дней уже можно снимать пробу.

Наши моченые яблочки готовы! Они получаются резкие, с оттенком соли, специй и лёгким ароматом мёда. И, конечно, прекрасно подойдут в качестве оригинальной закуски!

О пользе продукта

Яблоки принадлежат к семейству семечковых. Они созревают ближе к концу лета, а урожай собирается до поздней осени. Яблоки считаются самым потребляемым фруктом в мире. У них универсальный вкус, который хорош сам по себе и удачно сочетается с другими продуктами в десертах и горячих блюдах.

Съев одно яблоко, можно обеспечить себя суточной нормой витаминов Е, В1 и В6. Полезные вещества присутствуют не только в мякоти, но и в кожуре плода. Например, она содержит половину количества клетчатки и большую часть полезных соединений – полифенолов. Яблоки богаты антиоксидантами, среди которых – кверцетин, катехин, хлоридзин, хлорогеновая кислота. Эти вещества помогают нейтрализовать свободные радикалы, избыток которых может вызвать окислительный стресс и повреждение клеток, что приводит к развитию онкологических заболеваний и диабета.

Яблоки очень полезны для сердца. В них много растворимой клетчатки, снижающей уровень холестерина и препятствующей закупорке сосудов. Также в этих плодах много полифенолов, понижающих кровяное давление. Плоды содержат витамин С и калий. Витамин С может укрепить иммунную систему и помочь защитить организм от инфекций, дающих осложнения на сердце. Калий помогает расслабить кровеносные сосуды, снижая риск высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых осложнений. А еще употребление яблок поддерживает здоровье мозга. Кверцетин в яблоках может защитить мозг от повреждений, вызванных окислительным стрессом. Одно из лабораторных исследований показало, что кверцетин помогает нейронам выживать и продолжать функционировать, снижая их потерю с возрастом. Яблоки едят не только свежими, но и по-разному готовят: сушат, запекают, маринуют. Мочение яблок – отличный способ заготовки фруктов на зиму. К сожалению, сегодня мало кто пользуется этим способом, и совершенно напрасно.

Моченые яблоки – вкусное и весьма полезное лакомство, приготовить которое в домашних условиях совсем несложно. Польза моченых яблок весьма велика. Яблоки, особенно замоченные с кислыми ягодами вроде клюквы, содержат большое количество аскорбиновой кислоты. Поэтому употреблять моченые яблоки полезно для предотвращения простудных заболеваний. Кроме того, такие яблочки улучшают аппетит и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. А содержащийся в этих плодах кальций препятствует развитию остеопороза.

В старину яблоки, обязательно поздних осенних и зимних сортов, замачивали в дубовых бочках, на дно которых выкладывали слой ржаной соломы. Но есть множество упрощенных рецептов приготовления моченых яблок, которые без труда можно повторить дома, и мы предложили только один из них.

Подготовила Елена Векслер

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