Готовим утку с яблоком, апельсином и черносливом

Приближается праздник, и наверняка многие из вас накроют стол, пригласят гостей и устроят дружеские посиделки. Поэтому сегодня мы предлагаем рецепт блюда, которое наверняка станет «гвоздем программы». А будет это утка, запеченная по-особому, сочная и румяная, а потому – праздничная.

Ингредиенты:

апельсин и яблоко – по 1 шт.,

сливы – 5-6 шт.,

лимон – ½ шт.,

масло сливочное – 50-70 г,

мёд — 2 ст. л.,

горчица – 2 ч. л.,

вино сухое белое – 100 г,

соль, черный молотый перец – по вкусу,

маслины, зёрна граната – для украшения.

Приготовление

Утку следует выбирать мясистую и ту, мясо которой готовится быстрее (рекомендуется породы мулард). Тушку промываем, отрезаем крылышки и шейку, просушиваем и хорошо натираем солью, а изнутри – и черным молотым перцем. Отставляем ее в сторону промариноваться и занимаемся фруктами, которые нужны для начинки.

Вымытые яблоко и апельсин очищаем от кожицы и, соответственно, прожилок, нарезаем кубиками среднего размера. Складываем их в миску и добавляем сливы без косточек (можно заменить черносливом) и очищенную половинку лимона, тоже порезанные кубиками. Начинку перемешиваем и плотно начиняем ею нашу утку. Теперь заворачиваем тушку в фольгу и укладываем на противень, причем так, чтобы утка лежала грудкой вниз – тогда весь сок, образуясь при запекании и стекая, сделает суховатую грудку более сочной.

Разогреваем духовку до 180 градусов и помещаем в нее противень с уткой, увеличив температура до 250-270, – будем запекать примерно полтора-два часа, исходя из особенностей своей духовки. А пока наша уточка запекается, приготовим соус, которым будем ее поливать.

Для этого в небольшую кастрюльку положим размягченное сливочное масло, добавим мёд, горчицу и сухое белое вино, хорошенько всё перемешаем и поставим на медленный огонь, продолжая помешивать, пока жидкость не станет однородной.

Нужное время прошло, открываем духовку, частично снимаем вверху фольгу, поливаем утку приготовленным соусом и отправляем запекаться еще минут на 20-30. Затем достаем противень с уткой, полностью ее разворачиваем, оставляя фольгу только по краям, и аккуратно с помощью бумажных салфеток переворачиваем тушку. Делаем сверху надрезы – один длинный продольный и боковые поперечные – обильно поливаем оставшимся соусом и снова помещаем противень в духовку опять на 20-30 минут.

Наша праздничная утка готова! Перекладываем ее на большое блюдо, выстланное листьями салата, украшаем по бокам дольками оставшегося лимона, маслинами и зернышками граната. Пробуем и празднуем!

Интересные истории

Разведение домашних уток началось предположительно около 5000 лет назад в Месопотамии, в Древнем Шумере. По другим сведениям, одомашнивание уток происходило приблизительно за тысячу лет до н.э. в Европе, Азии, Северной Африке и Северной Америке. За длительную историю одомашнивания человеком выведены различные породы уток. Разводят их ради мяса, яиц и жирной печени (из нее готовят знаменитое французское блюдо фуа-гра), от них получают перо и пух, а в редких случаях даже держат в качестве домашних питомцев.

Утки – распространенные птицы, которые встречаются по всему миру. Они известны своей приспособляемостью и устойчивостью к различным условиям и в результате стали важным символом в различных культурах. Так, например, в Китае утки — символ счастья и верности, их часто изображают парами, отождествляющими любовь и верность. Ну а утка по-пекински – одно из самых известных и популярных в мире блюд. В кельтском фольклоре утки ассоциируются со стихией воды и считаются посредниками между духовным и физическим мирами. У американцев утки – символ гибкости и адаптации, считается, что они учат людей плыть по течению и приспосабливаться к изменяющимся ситуациям.

Интересно, что в греческой мифологии эти птицы связаны с богиней любви и красоты Афродитой: легенда гласит, что когда она появилась из морской пены, утки были первыми существами, которые плавали вокруг нее. В скандинавской мифологии они связаны с богиней Фрейей, которая ассоциируется с плодородием и изобилием. А у древних славян утка считалась символом домашнего очага и благополучия. Также в славянской мифологии она являлась сильнейшим оберегом, ведь уточка – символ продолжения рода и счастливой дружной семьи.

Подготовила Елена Векслер

Изображение от valeria_aksakova на Freepik