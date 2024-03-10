Готовим румяные блины на Масленицу

Масленица – один из самых веселых славянских праздников. В этом году она стартует завтра, 11 марта и продлится до 17 марта.

Масленица символизирует проводы зимы и встречу весны, это время отдыха и развлечений перед Великим постом. Она условно разделяется на два периода – с понедельника по среду длится Узка Масленица, когда принято заниматься хозяйством и домашними делами, а с четверга по воскресенье – Широкая, когда и наступает настоящее веселье. Главный атрибут праздника – блины, которые у древних славян олицетворяли Солнце. И сегодня мы поделимся с вами проверенным рецептом приготовления этого блюда.

Ингредиенты:

молоко – 2,5 стакана;

мука – 1,5 стакана;

яйца – 2 шт;

подсолнечное масло – 3-4 ст. ложки;

ваниль – 1 пакетик;

соль, сахар – по вкусу.

Приготовление

В кастрюлю влить 0,5 стакана молока, добавить яйца, сахар, соль и муку. Все хорошенько размешать до однородной массы. Добавить подсолнечное масло и понемногу вливать оставшееся молоко, все время помешивая. Затем хорошо разогреть блинную сковороду (первый раз ее можно смазать подсолнечным маслом) и выпекать блины.

Кстати, в готовые блины можно положить разнообразную начинку – от мясной до творожной. Мы расскажем, как приготовить вкуснейшие блины с печенью.

Ингредиенты:

300 г куриной печени;

одна луковица;

одна морковь;

две столовые ложки растительного масла;

кориандр молотый;

чёрный молотый перец;

соль по вкусу.

Приготовление

Печень нарежьте соломкой, лук — полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке. Спассеруйте лук на растительном масле, затем добавьте морковь и обжарьте в течение 5-7 минут. Теперь, посолив и добавив специи, отправляем на сковороду печень и жарим, помешивая, минут пять. Соединяем все ингредиенты, кладём начинку в середину блина и сворачиваем его конвертиком.

Доброй всем Масленицы!

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