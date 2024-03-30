Готовим полезный весенний салат «Французский поцелуй»

Как известно, весна не только период межсезонных простуд, но и время пробуждения природы, когда всё наполнено особым очарованием и неповторимым шармом. Вот и мы, поддавшись весеннему настроению, решили приготовить весьма полезный салат с романтическим названием «Французский поцелуй».

Ингредиенты:

морковь – 2 шт.;

зелёное кисло-сладкое яблоко – 1 шт.;

яйца – 5 шт.;

плавленые сырки – 3 шт.;

твёрдый сыр – 100 г;

майонез (без сахара и уксуса с лимонным соком) – для заправки.

Приготовление

Вымытую и очищенную морковь натираем на мелкой терке, добавляем 2 ст. л. «правильного» майонеза, хорошенько всё перемешиваем и делим на две равные части.

Яйца отвариваем вкрутую, затем белки отделяем от желтков и отдельно также натираем на мелкой терке. Наступила очередь плавленых сырков, выбираем именно сырки, а не сырный продукт – это важно. С ними поступаем аналогично, кстати, их лучше заранее поместить на полчасика в морозилку.

Приступаем к формированию нашего салата. Если у вас есть специальное кольцо – прекрасно, ну а если нет, стараемся выкладывать все компоненты аккуратно ровными слоями на плоское круглое блюдо или тарелку. Сначала идет половина натертых сырков, покрываем их сеточкой из майонеза, сверху выкладываем половину белков и опять майонез, затем половину моркови. Теперь нужно очистить большое зеленое яблоко и натереть на крупной терке поверх морковного слоя, снова выкладываем уже вторую половину моркови, на нее – вторую половину плавленых сырков, покрыв майонезом, яичные белки, сверху натираем твердый сыр, снова майонез, и, наконец, завершает наш салат натертый яичный желток, покрытый ажурной майонезной сеточкой.

Наш весенний «Французский поцелуй» готов! Нежный и воздушный, он призывно красуется на столе, к тому же содержит полезные витамины. А потому прекрасно подходит для завтрака или просто для перекуса.

О пользе продукта

Морковь – отличный источник витамина A (бета-каротина), суточная доза которого содержится в двух корнеплодах этого овоща, благоприятно влияя на кожу, волосы и практически на весь организм. Доказана польза моркови для зрения, т.к. нехватка витамина А может повлечь заболевания глаз. Морковь полезна больным сахарным диабетом. Врачи-диетологи рекомендуют им употреблять ее в вареном виде: в ней на 34% больше антиоксидантов, чем в сырой. Неоспорима польза моркови и для сердечно-сосудистой системы. Сырая морковь хорошо понижает уровень холестерина в крови, что является хорошей профилактикой сосудов и сердца.

Регулярное употребление моркови в пищу снижает риск возникновения инсульта на 70%, т.к. стимулирует кровообращение головного мозга. Морковь рекомендуется употреблять при повышенном давлении, атеросклерозе, варикозном расширении вен. Этот овощ хорошо контролирует обмен углеводов и нормализует пищеварение, способен обновлять клетки почек и печени, а также очищать их, обладает желчегонным и мочегонным эффектом. Морковь – прекрасный антиоксидант и замедляет процессы старения кожи. Японские медики уверены, что регулярное употребление оранжевой морковки в пищу способно продлить жизнь человека на семь лет.

Не менее полезны и яблоки. Благодаря высокому содержанию особого вещества – пектина и растительных волокон они снижают уровень холестерина в крови и помогают предотвратить развитие атеросклероза сосудов. Регулярное их употребление приносит безусловную пользу организму: яблоки стимулируют аппетит, регулируют работу кишечника и желудка, способствуют быстрому выведению токсинов из организма, благотворно влияют на зрение, оказывают омолаживающий эффект на клетки мозга и на весь организм в целом. Специалисты рекомендуют включать в рацион как минимум 400 г фруктов и овощей ежедневно.

Российские ученые доказали и необычную пользу сыра. Он полезен при синдроме посттравматических стрессовых расстройств, сообщили исследователи из Челябинского государственного университета, Уральского федерального университета и Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Включение в рацион сыра понижает уровень тревожности и повышает концентрацию дофамина в гиппокампе – отделе головного мозга, участвующем в формировании долговременной памяти. Также употребление сыра повышает активность генов, влияющих на пластичность нейронов.

Подготовила Елена Векслер

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