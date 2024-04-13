Готовим необычный и ароматный авторский борщ

Продолжая готовить постные блюда, мы хотим предложить вам рецепт очередного – очень вкусного и полезного борща. Ну а поскольку он c учетом некоторых нюансов собственное изобретение, по аналогии с имеющимися общепринятыми наименованиями назовем его авторским.

Ингредиенты:

капуста свежая – 1\2 кочана;

морковь – 1 шт.;

свекла отварная – 1 шт.;

грибы (вешки или шампиньоны) – 400 г;

томат домашний – 150 мл;

томатная паста – 2-3 ст. л.;

чернослив – 3-4 шт.;

перец горошком – 2-3 шт.;

лавровый лист – 1 шт.;

укроп – 1 пучок,

масло растительное – для обжарки;

соль – по вкусу.

Приготовление

Для начала поставим кипятить воду в большой кастрюле. Параллельно на сковороде обжарим в разогретом растительном масле до золотистого цвета мелко нарезанные грибы. Затем добавим к ним натертую на крупной терке сырую морковь, порезанный средними кубиками репчатый лук, посолим, при желании поперчим, немного убавим огонь и протушим под крышкой минут 10-15.

В уже закипевшую воду перемещаем овощное содержимое сковороды – пусть немного поварится. Тем временем шинкуем капусту, отварную свеклу натираем, как и морковку, на крупной терке (можно купить уже готовую, натертую соломкой) и отправляем всё это в кастрюлю. А в сковороду, где тушились овощи, наливаем томат, немного растительного масла, кладем пару ложек томатной пасты, лаврушку, черный перец горошком и чернослив. Тушим всё, иногда помешивая, на самом маленьком огне до красивого темно-бордового цвета – примерно минут 15.

Кстати, картофель мы не кладем умышленно: в одной из недавних передач о здоровье по Центральному ТВ рассказывали, как варить правильный борщ, так вот картошку в него не стоит класть по той простой причине, что она перебивает вкус и пользу капусты. Продолжаем варить наш борщ на среднем огне, солим по вкусу, добавляем мелко нарезанный укроп и томим еще чуть-чуть до полной готовности.

Наш авторский борщ готов! Аромат и цвет – просто потрясающие. Даем ему немного настояться и разливаем по тарелкам. А для аппетита можно натереть чесноком корочку ржаного хлеба и положить сметану. Вкусное и полезное объединение!

Кулинарные истории

Борщ – один из главных символов славянской кухни. Роль его создателей оспаривают почти десять государств. Но борщ, как многие популярные блюда с историей, не имеет ни конкретного автора, ни единого рецепта: сколько хозяек — столько и борщей. В «Книге о вкусной и здоровой пище», изданной в СССР, рецептам борща уделено несколько страниц – русский, белорусский, польский, украинский, литовский… Самая экзотическая версия его происхождения связана с Древним Римом. А самая интересная – со взятием казаками Азовской крепости турецкого хана, когда во время осады, они взяли все, что было съестного, и сварили. И название придумали — борщ, переставив буквы из названия ухи — «щерба».

Есть мнение, что слово «борщ» произошло от растения борщевик. Но речь не о ядовитой его разновидности, а о вкусном растении, похожем на гигантский укроп. Гораздо позже в рецепт начали добавлять свекольный квас и другие овощи, а еще позже – варить на мясном бульоне.

По другой версии, борщ был назван по ассоциации со старославянским наименованием свеклы – «бърщь». Считается, что борща без свеклы не бывает. Но ни свеклы, ни помидоров, ни картофеля в изначальном рецепте не было. Непременным ингредиентом старинного борща являлась квАша (что-либо заквашенное), которую в ряде областей и именовали борщом. Кстати, «борщ» и «брожение» — по сути, однокоренные слова, а глагол «переборщить» первоначально означал «переквасить». В составе борща должны были быть продукты, полученные в результате брожения, или какие-то подкислители: уксус, лимонный сок, щавель. Бессвекольные похлебки на квАше в старину и именовали борщами.

Блюдо эволюционировало, со временем появился привычный нам красный борщ со свеклой. Говорят, ему благоволила даже императрица Екатерина II и для приготовления держала при дворе специального повара. В конце XVIII в. свекольная разновидность борща стала известна во многих российских губерниях. В Москве в его состав входили кислая капуста, говядина, копчености и колбасы, а картошки не было. К борщу подавали несладкие ватрушки. Особым шиком считались совсем маленькие — чуть больше пятака, их делали в конце XIX в. в ресторане «Россия» на Петровских линиях.

Подготовила Елена Векслер

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