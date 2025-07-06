Готовим летние грибные тефтели: вкусные и полезные

Сегодня, продолжая готовить постные блюда, мы хотим предложить необычный и оригинальный рецепт тефтелей, фаршем для которых послужат грибы с луком и гречка. Но по вкусу они ничуть не хуже мясных и к тому же благодаря своему составу очень полезны.

Ну и, конечно, блюдо это с полным правом подтверждает, что поститься можно очень вкусно. Интересной кулинарной историей про тефтели тоже поделимся.

Ингредиенты:

шампиньоны – 300 г,

крупа гречневая – 0,5 стакана,

лук репчатый – 1 шт.,

мука пшеничная – 2-3 ст. л.,

томат – 500 мл,

приправа «Прованские травы» – 0,5 ч. л.,

паприка – щепотка,

перец душистый горошком – 2-3 шт.,

растительное масло – для обжарки,

соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление

Вначале отварим, как обычно, гречку и оставим остывать. Очищенный лук нарежем кубиками и слегка обжарим на сковороде в разогретом растительном масле, затем добавим к нему порезанные кусочками грибы и продолжим тушить практически до готовности.

В блендер поместим сваренную гречку и грибы с луком, измельчим, посолим и поперчим черным молотым перцем по вкусу. Добавим в эту массу пшеничную муку и хорошенько перемешаем. Наш фарш готов – можно формовать тефтели. Делаем это влажными руками, чтобы они не прилипали. Каждую тефтельку обваливаем в муке и отправляем на сковородку в разогретое масло. Обжариваем с двух сторон до румяности и выкладываем в чистую посуду. Теперь надо сделать заливку.

В готовый томат кладем щепотку паприки и немного прованских трав, перемешиваем и заливаем тефтели, уложенные в чистую глубокую сковороду или сотейник. Накрываем крышкой, добавляем душистый перчик горошком и тушим минут 10-15 на небольшом огне.

Наши летние грибные тефтели готовы! Подаем их с отварным картофелем, украсив листочками любой свежей зелени – петрушки, укропа, базилика. Аромат потрясающий!

Кулинарные истории

Тефтели в общепринятом представлении – нежные и вкусные шарики из мяса и риса, которые знают и любят практически все, часто ассоциируя с детством. Они являются межнациональным блюдом, потому что под различными названиями присутствуют в кухнях разных народов мира.

Родина тефтелей, по одной из общепринятых версий, – Швеция, где их считают национальным блюдом, называют «шведскими фрикадельками» и готовят с разными соусами: сметанным, томатным и другими. Общепринятое же название происходит от немецкого Tefteli. А «прародителем» тефтелей является тюркское блюдо «кюфта», представляющее собой помещенный в шарик из мясного фарша сухофрукт, приготовленный в бульоне или соусе с различными специями и пряностями.

Поэтому многие историки кулинарии полагают, что именно из тюркской национальной кухни рецепт тефтелей с рисом пришел сначала в балканскую, затем в австрийскую кухню, а потом разошелся по всему миру, постепенно видоизменяясь и приспосабливаясь к местным условиям и особенностям. Основное отличие тефтелей от котлет — добавление в них разных круп и овощей. Кроме традиционного риса, в их состав могут входить гречка, овсяные хлопья, картофель. Рецептов приготовления тефтелей существует огромное множество, их можно тушить, запекать, жарить, варить и даже готовить на пару.

Благодаря их особому составу и внешнему виду тефтели с удовольствием едят люди всех возрастов, они обязательно присутствуют в лечебных диетах и в рационе тех, кто решил похудеть. Поэтому тефтели с полным правом можно назвать международным универсальным блюдом.

Подготовила Елена Векслер, изображение от freepik