Готовим легкий, нежный и ароматный вишневый пирог

Наверняка среди наших читателей есть летние, в частности июльские, именинники. Ну а какой же день рождения без пирога? Поэтому сегодня мы предлагаем рецепт вкуснейшего заливного пирога с вишней из семейной бабушкиной тетрадки – легкого, нежного и ароматного.

Ингредиенты:

вишня – 700 г,

масло сливочное — 150 г,

сахар — 1 стакан,

яйцо — 1 шт.,

мука — 3 стакана,

сметана — 6 ст. л.,

сода — 1/4 ч. л.,

ванильный сахар — 1 пакетик.

Приготовление

Вишню выбираем покрупнее и поспелее, темного цвета, желательно сорта Подбельская. Помещаем ее в дуршлаг, тщательно промываем и, аккуратно извлекая косточки, откладываем на тарелку — дожидаться своей очереди. Сливочное масло растираем с сахаром и яйцом до образования однородной массы и на время тоже отставляем в сторону.

Переходим ко второй группе ингредиентов. К сметане добавляем соду на кончике чайной ложки, гашенную уксусом, и муку. Всё хорошенько вымешиваем — тесто получится в виде крошки. Теперь надо смешать обе группы компонентов, то есть к тесту добавить растертое с сахаром и яйцом масло. На противень среднего размера, смазанный сливочным маслом, выкладываем уже окончательно готовое тесто. Сверху раскладываем подготовленную вишню.

Теперь ягоды нужно залить. Если у вас есть обыкновенный граненый стакан — хорошо, потому что именно в нем мы и приготовим заливку. Если нет — подыщите подходящую по объему ёмкость. Итак, в стакан надо вбить 1 яйцо, добавить полстакана сахара и всё взбить с помощью обычной вилки, затем положить 2 столовые ложки муки и опять взбить, долить всё до самого верха сметаной, высыпать пакетик ванильного сахара и снова повторить процедуру взбивания. Готовую заливку вылить сверху на вишню. Ставим наш будущий пирог в слегка разогретую духовку и выпекаем на слабом огне минут 40, не забывая проверять, как он там себя чувствует. Затем достаем и даем ему остыть.

Наш вишневый пирог готов! Подаем его к столу, присыпав сверху сахарной пудрой — для красоты и сладости. Красиво, эффектно, вкусно… Можно звать гостей и отмечать день рождения!

Интересные истории

Самые ранние свидетельства об этом празднике относят к Древнему Египту, упоминая 3000 год до н. э., — речь о праздновании дня рождения фараона. На самом деле часто отмечали не столько физическое появление на свет, сколько день восхождения на трон — момент, когда правитель объявлялся живым богом. Интересно, что поначалу право праздновать было только у мужчин — фараонов, царей и их наследников. Первой женщиной, чье ежегодное празднование зафиксировали историки, считается Клеопатра II (II век до н.э.).

В Древней Греции поначалу чествовали в основном богов, например Артемиду, которую могли прославлять ежемесячно. А вот дни рождения обычных людей стали отмечать позже — примерно с эпохи Александра Македонского. В Древнем Риме также были свои особенности: день рождения связывали с личным божеством-покровителем (у мужчин — гений, у женщин — юнона). В этот день приносили жертвы, устраивали пир с друзьями и подарками. Со временем обычай вошел в имперский культ.

Раннее христианство во многом отвергало традицию праздновать дни рождения, видя в этом отголоски язычества. Христиане чаще отмечали именины — день памяти святого, чье имя человек получил при крещении. Но примерно к XII в. церковь стала регистрировать даты рождения и крещения в приходских книгах. Сначала традиция укрепилась в Германии, там сложился особый ритуал детского дня рождения с пирогом со свечами, которые ребенок задувал, загадывая желание. Позже этот обычай распространился в других странах.

В дореволюционной России у простых людей главным личным праздником были именно именины – отсюда и слово «именинник». Праздновать день рождения стали позже. Одним из первых считается торжество по случаю 15-летия Фёдора Алексеевича Романова в 1676 г. После 1917 г. церковный обычай постепенно уступил место светскому. Со временем праздник «демократизировался»: сначала привилегию отмечать его получили знатные люди, а затем обычай переняли широкие слои населения. А еще в разных культурах сложились свои уникальные традиции. Например, в Мексике принято окунать именинника в торт, в Бразилии — тянуть за уши на счастье, а на Ямайке — обсыпать мукой. В общем, больше дней рождений – веселых и разных!

Подготовила Елена Векслер

Изображение от timolina на Magnific