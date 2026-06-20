Готовим легкий и вкусный салат с курицей и йогуртово-чесночной заправкой

Лето потихоньку вступает в свои права. Сейчас, пока еще нет испепеляющего зноя, природа радует нас погожими ласковыми днями и немного прохладными июньскими вечерами. Поэтому на ужин хочется приготовить что-нибудь, естественно, легкое и при этом немного теплое – как продолжение летнего дня. Сегодня это будет особый салат с курицей и йогуртово-чесночной заправкой – вкусный и малокалорийный.

Ингредиенты:

куриная грудка — 200 г,

огурец — 1 шт.,

помидоры — 1–2 шт.,

авокадо – 1 шт.,

листья салата айсберг,

растительное масло – для обжарки;

маринад для курицы:

соевый соус — 1 ст. л.,

лимонный сок — 1 ст. л.,

паприка — 1 ч. л.;

заправка:

греческий йогурт — 3 ст. л.,

чеснок – 1 зубчик,

лимонный сок — 1 ч. л.,

оливковое масло – 1 ч. л.,

соль, перец – по вкусу.

Приготовление

Куриную грудку отделяем от кости, промываем и обсушиваем. Пока она просыхает, из соевого соуса, лимонного сока и паприки делаем маринад. В нем нужно замариновать нарезанную средними кусочками курицу на 15–20 минут. Включаем плиту, ставим сковороду, наливаем в нее немного любого рафинированного масла и разогреваем. На сильном огне быстро обжариваем курочку до золотистой корочки, накрываем крышкой и тушим на медленном огне до полной готовности.

Теперь нарезаем овощи: огурцы – кубиками, помидоры – дольками, авокадо – кружочками, листья салата айсберг можно порвать на кусочки руками.

Пора делать салатную заправку. Для этого смешиваем в нужных пропорциях греческий йогурт, лимонный сок и оливковое масло, добавляем измельченный чесночок, солим и перчим по вкусу. И заключительный аккорд нашей вкусной композиции: добавляем йогуртовую заправку к нарезанным овощам, всё хорошо перемешиваем и сверху выкладываем кусочки теплой курицы.

Наш легкий летний ужин готов! Выглядит потрясающе, ну а на вкус – пальчики оближешь. Горячее мясо слегка «раскрывает» аромат йогуртового соуса, и это придает теплому овощному салата особый эффект.

Кулинарные истории

Салаты – привычные блюда на нашем столе. Они служат не только закуской к горячему, но также часто подаются в качестве десерта (если состоят из ягод и фруктов) или могут быть основным блюдом (для тех, кто предпочитает легкую пищу). Едят их тоже в разнообразных вариантах — холодными, теплыми, на тарелках, брускеттах, тарталетках…

История салатов полна любопытных событий и интересных открытий. В традиционном понимании салатом называется холодное яство, в основе которого — разные овощи, фрукты, зелень и соус или специальная заправка. В качестве соуса используются растительное масло, сметана, майонез или их комбинации с добавлением лимонного сока и специй.

Если говорить о самых популярных в мире салатах, среди них кулинары называют следующие. Во-первых, «Цезарь», для приготовления которого используют салатные листья, сухарики, чеснок, вареные яйца, сыр «Пармезан» и особый вустерширский (вустерский) соус. Другой весьма популярный салат — «Греческий», или «Хорьятики» (в переводе – «деревенский»). В него входят огурцы, маслины, лук, сладкий перец, сыр «Фета» и оливковое масло. Еще один пользующийся особой популярностью салатик — «Вальдорфский». Оригинальный рецепт включает яблоки кислых сортов, петрушку, майонез. Чуть позже в него начали добавлять грецкие орехи, которые стали его визитной карточкой. И замыкает «четверку лидеров» салат «Кобб», куда в качестве ингредиентов добавляют авокадо, яйца, помидоры, куриное филе, бекон и голубой сыр.

Все эти салаты, несмотря на замысловатые названия, легко приготовить на домашней кухне. Считается, что родиной салата как блюда является Франция, именно оттуда они пришли в Россию. Этим объясняется то, что наименования многих из них были французские, хотя во времена СССР им стали придумывать более привычные русскому человеку «имена». Впрочем, в кулинарии есть и прямо противоположные случаи, например с «Оливье». Но это уже, как говорится, совсем другая история…

Подготовила Елена Векслер

Изображение от KamranAydinov на Magnific