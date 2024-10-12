Готовим картофельную бабку по рецепту белорусской кухни

Погода стала более прохладной, и у многих, как это часто бывает, сразу разыгрался аппетит: захотелось чего-нибудь посытнее. Поэтому сегодня мы предлагаем вам испечь картофельную бабку — популярное национальное блюдо белорусской кухни. А почему его так назвали, расскажем в наших кулинарных историях.

Ингредиенты:

картофель — 500 г,

бекон — 150 г,

лук репчатый — 3 шт.,

сливочное масло растопленное (в идеале — топленое) — 2 ст. л.,

лавровый лист — 1 шт.,

соль — по вкусу.

Приготовление

Сначала подготавливаем бекон, выбрав заранее такой, в котором больше мяса, чем сала. Нарезаем его мелкими кубиками, выкладываем на сухую раскаленную сковороду, (лучше использовать чугунную, с толстыми стенками и дном) и обжариваем до появления золотисто-коричневой корочки примерно 7 минут. Непрерывно помешиваем и следим, чтобы не пригорело. Очищаем репчатый лук, мелко шинкуем и добавляем на сковородку к бекону. Продолжаем обжаривать всё вместе примерно в течение 8 минут.

Теперь чистим картофель, натираем на мелкой или средней терке, можно и пропустить через мясорубку (насадка должна быть с крупными отверстиями), и отжимаем, чтобы не было лишней влаги, иначе готовое блюдо получится слишком водянистым. Объединяем подготовленный картофель с обжаренным луком и беконом, солим-перчим по вкусу и посыпаем предварительно раскрошенным лавровым листом. Затем хорошо всё перемешиваем, чтобы составляющие картофельной бабки распределились равномерно. Укладываем массу в жаровню, смазанную растительным маслом, помещаем в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем в течение часа.

Наша белорусская картофельная бабка готова! Разрезаем ее на порционные куски, как пирог, обильно поливаем растопленным сливочным маслом и подаем обязательно в горячем виде, дополнив жирной сметанкой, заправленной свежей зеленью. Угощаемся с удовольствием!

Кулинарные истории

Картофельная бабка — одно из самых известных блюд белорусской кухни, которое готовят в духовке или в печи. Обязательными ингредиентами являются обжаренное свиное сало с мясными прожилками (сегодня чаще в ход идет бекон), репчатый лук и топленое масло или обычное сливочное растопленное.

Существуют несколько версий происхождения необычного названия этого блюда. Одна из них – наиболее популярная – гласит, что кушанье это подали самому императору Наполеону в небольшой белорусской деревеньке, когда французские войска в результате проигранной ими войны 1812 года отступали, вернее, позорно бежали из России домой во Францию. Одна жительница деревни пожалела замерзших и голодных солдат и дала поесть. Еда, которую она им принесла, французам, включая их полководца, очень понравилась.

Наполеон якобы даже поинтересовался названием этого кушанья, чтобы впоследствии попросить своего придворного повара приготовить нечто подобное. Хозяева избы, в которой находились солдаты, попытались объяснить, что названия, к сожалению, не знают, а блюдо принесла какая-то местная бабка. Именно это слово и запомнилось французам. Вот такая интересная то ли история, то ли легенда…

Однако сытное и вкусное кушанье и по сей день не утратило актуальности. Белорусы готовят его довольно часто, а туристы, приезжающие в эту страну, обязательно заказывают в местных кафе и ресторанах. Вместе с картофельной бабкой на стол обычно подают густую сметану или молоко. Рецептура этого блюда, как и многих других, со временем несколько видоизменилась. Современные повара нередко экспериментируют с классическими составляющими: в ход идут пряные травы, а вместо бекона используется диетическая курятина или мясо индейки. Это, бесспорно, придает данному блюду больше пользы и делает его еще вкуснее.

Подготовила Елена Векслер, иллюстрация сгенерирована нейрсетью «Шедеврум»