Готовим хрустящие малосольные огурцы с укропом и чесноком

В разгар лета хочется попробовать все его вкусные дары. И не только в натуральном виде, но и в качестве типичных летних закусок. Поэтому сегодня мы будем малосолить огурцы. Ну и, конечно, расскажем о том, как возникла эта традиция, в наших кулинарных историях.

Ингредиенты

огурчики небольшого размера – 1 кг,

вода – 1,5 л,

соль – 1,5 ст. л.,

чеснок – 2-4 зубчика,

укроп – несколько веточек,

перец черный горошком – 3-4 шт.,

лавровый лист – 1 шт.

Приготовление

Моем огурчики, срезаем кончики и складываем произвольно в 2-литровую банку. Добавляем очищенные и порезанные пополам дольки молодого чесночка, черный перец горошком, лавровый лист и веточки укропа. Заливаем подготовленные огурцы заливаем обычной холодной водой и кладем в банку примерно полторы столовые ложки крупной поваренной соли.

Оставляем огурчики малосолиться на сутки-двое, но не даем им киснуть, как для засолки на зиму, – они должны стать темно-салатного цвета. Убираем банку с огурцами в холодильник на некоторое время – и можно пробовать.

Наше хрустящие малосольные огурчики готовы! Можно порадовать себя и близких.

Кулинарные истории

История традиции малосолить огурцы довольно древняя, а сам подход к засолке со временем сильно изменился. На территорию современной России огурец, по одной из версий, пришел из Византии. Археологические находки подтверждают, что на Руси его выращивали уже в X веке. А первое письменное упоминание о соленых огурцах встречается в XVI веке — в «Записках о Московии» барона Сигизмунда фон Герберштейна, посещавшего Россию.

В XVII веке среди восточных славян были хорошо известны разные способы заготовки огурцов с солью, и среди них выделялся именно малосольный, требовавший минимального времени выдержки.

Постепенно рецепты стали разнообразнее. Кроме укропа и чеснока, клали листья смородины, вишни, хрена, эстрагон, базилик, сельдерей. Иногда в рассол добавляли немного сахара и даже водку. Сегодня малосольные огурцы остаются популярным блюдом славянской кухни, их ценят за быстрый результат и хрустящую текстуру.

Подготовила Елена ВЕКСЛЕР, изображение от nikitabuida на Magnific

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