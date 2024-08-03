Готовим французский супчик «Пуаро»

Погода почти перестала испытывать нас на прочность изматывающей жарой, поэтому можно спокойно отправиться на кухню и заняться готовкой на любой вкус. Ну а поскольку летом в любом случае лучше включать в свой рацион легкую пищу, забывать об этом не станем.

Сегодня мы приготовим питательный и очень полезный французский супчик под названием «Пуаро». А о том, почему ему дали имя известного литературного героя, расскажем в наших кулинарных историях.

Ингредиенты:

лук-порей — 1 кг;

картофель — 400 г;

куриные крылышки — 300 г;

морковь — 150 г;

лук репчатый — 100 г;

чеснок — 20 г;

перец черный горошком — 5 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

зелень петрушки — 40 г;

соль — по вкусу.

Приготовление

Основной ингредиент этого супа – не совсем привычный нам лук-порей. Впрочем, многие овощи-фрукты уже давно перестали быть в наших краях экзотикой и при желании их вполне можно найти в продаже. Так что здесь особых проблем не предвидится.

Вначале как следует промоем порей и нарежем крупными кусочками. Зеленую часть стебля обязательно нужно использовать, удалив только самые верхние старые листья. Остальные овощи нарезаем кубиками среднего размера и складываем в кастрюлю. Заливаем их холодной водой (примерно 3 литра), ставим на огонь и доводим до кипения. Теперь кидаем в овощной бульон вымытые куриные крылышки, снова доводим наш будущий суп до кипения и варим около 20 минут на слабом огне.

По истечении времени добавим в кастрюлю перец горошком, лавровый лист, петрушку, посолим по вкусу и продолжим варить еще 20 минут. Затем достанем из супа куриные крылышки и лавровый лист, а овощи, в точности следуя рецепту, пробьем погружным блендером до состояния пюре, но, если хотите, можно оставить суп обычной жидкой консистенции.

Наш суп «Пуаро» готов! Подавайте его, выложив в каждую тарелку пару куриных крылышек, а еще к супу можно предложить поджаренные на оливковом масле ржаные или пшеничные хлебцы с чесночком и йогурт. Дегустируем!

Кулинарные истории

Итак, суп, приготовленный нами, носит название «Пуаро». Но спешим вас заверить, что известный литературный персонаж английского мастера детективов Агаты Кристи не имеет к данному рецепту никакого отношения. Потому что «пуаро» — это «порей». Фамилию известный сыщик Пуаро, по замыслу автора бельгиец по происхождению, согласно общепринятой версии, скорее всего получил в честь лука-порея: ей созвучно во французском языке слово poireau — «лук-порей». Вероятно, данная фамилия призвана была подчеркнуть происхождение героя: лук-порей являлся одним из главных экспортных продуктов Бельгии. Эркюль же с французского переводится как Геркулес. То есть, если говорить точнее, имя Эркюль Пуаро в дословном переводе звучит как Геркулес Порей. Вот такой «кулинарный» нюанс…

Суп «Пуаро» можно варить в двух вариантах: овощной и на куриных крылышках. Если совсем уж грустно поедать овощи в чистом виде, разрешается добавить немного оливкового масла. Но стоит отметить, что вариант с куриными крылышками более питателен и содержит приличное количество жиров. Кстати, суп «Пуаро» очень полезен. Он способен убрать отечность и насытить организм витаминами и микроэлементами. Диетологи советуют солить суп весьма умеренно, потому что соль задерживает жидкость в тканях организма. А еще он действительно очень вкусный, ведь французы — непревзойденные мастера в приготовлении овощных супов-пюре.

Подготовила Елена Векслер

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