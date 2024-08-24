Сегодня наш гастрономический маршрут проляжет в Грецию, и мы приготовим замечательное блюдо греческой национальной кухни – пирог с кабачками, причем довольно внушительного размера. Ну а поскольку этот овощной десерт довольно сытный, угощаться им можно и на обед, и на ужин, накормив всех досыта.

Ингредиенты:

кабачки – 1 кг;

лук репчатый – 2 шт.;

соль – 0,5 ч. л.;

орегано (душица) – 10 г;

йогурт – 250 мл;

яйца – 6 шт.;

мука – 150 г;

разрыхлитель – 1 пакетик;

сыр фетакса – 250 г;

петрушка – 1 пучок;

паприка – 1-2 ч. л.

Приготовление

Сначала очищенный лук нарезаем полукольцами и помещаем в сковороду с разогретым растительным маслом, обжаривая до мягкости. Затем добавляем к нему предварительно вымытые нарезанные мелкими кубиками кабачки и жарим без крышки 7-8 минут. Теперь положим туда же измельченные веточки орегано (можно взять и сухой в виде приправы), половину столовой ложки соли, хорошо перемешаем и подержим на среднем огне еще минут 5.

Перейдем к приготовлению теста. В глубокую миску выливаем йогурт и вбиваем яйца, перемешиваем, теперь постепенно всыпаем муку, пакетик разрыхлителя и замешиваем тесто с помощью блендера, но вполне можно воспользоваться и обычным венчиком. Оно должно получиться по консистенции похожим на тесто для оладий. Высыпаем в него обжаренные с луком кабачки, добавляем мелко нарезанную зелень петрушки и порезанный кубиками сыр фетакса. Хорошенько всё снова перемешиваем, берем большой противень, застилаем бумагой для выпечки, выливаем на нее подготовленную массу, посыпаем паприкой и ставим запекаться в разогретую духовку при температуре 180 градусов минут на 40-45.

Наш кабачковый греческий пирог готов! Смотрится он просто потрясающе, да и по вкусу должен быть замечательный. Достаем его из духовки, даем немного остыть и нарезаем порционными кусочками побольше – ведь пирог у нас большой!

Кулинарные истории

История греческой кухни начинается с древних эллинов, живших на территории современной Греции тысячи лет назад. Их рацион состоял из зерновых, овощей, фруктов, оливкового масла и мёда – уже тогда греки выбирали простую и здоровую пищу. В период классической Греции (V-IV вв. до н.э.) кулинария становится искусством, а еда – важной частью социальной жизни. Греки любили устраивать симпозиумы, где обсуждали философию и наслаждались едой и вином. В это время популярными становятся такие блюда, как овощное рагу и рыба, запеченная с травами.

С расширением Греции в период эллинизма (IV-I вв. до н.э.) кухня обогащается новыми ингредиентами и методами приготовления. Греки начинают использовать экзотические специи и соусы, привезенные из Азии и Африки. Появляются сложные блюда – фаршированные овощи и медовые десерты. С приходом римлян в Грецию в I веке до н.э. местная кухня начинает объединять в себе элементы римской и греческой кулинарии. Римляне принесли с собой любовь к пиршествам и обильным трапезам, что привело к появлению новых блюд.

В период Византийской империи (IV-XV вв.) греческая кухня продолжает развиваться, обогащаясь новыми рецептами и ингредиентами, популярными становятся мусака и пастицио. Византийские повара умело сочетали восточные специи с традиционными греческими продуктами. С XV в., когда Греция была под османским владычеством, местная кухня снова претерпела значительные изменения. Турецкие кулинарные традиции привнесли в греческую кухню такие блюда, как гирос (жаренное на огне мясо, завернутое в пшеничную лепешку) и баклава (пахлава – восточная сладость). Греки стали активно использовать йогурт и специи – корицу и гвоздику.

В XIX и XX вв., после обретения независимости, греческая кухня начала возрождаться и развиваться. В это время популярными становятся знаковые блюда – сувлаки (небольшие шашлыки на деревянных шпажках) и хорьятики (греческий салат). Сегодня греческая кухня продолжает удивлять и радовать вкусами и ароматами. Современные шеф-повара умело сочетают традиционные рецепты с различными новшествами, создавая блюда, которые поражают своим вкусом и оригинальностью.

Подготовила Елена Векслер

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