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Готовим ароматный летний пирог с клубникой

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Конец июня – в наших краях разгар клубничного сезона.  Эту вкуснейшую и полезнейшую ягоду едят с сахаром, мороженым, творогом и просто так, варят из нее варенье и джемы. Мы же сегодня предлагаем испечь бисквитный пирог с клубникой – вкусный и нарядный.

#Вкуснота

Ингредиенты:

  • клубника — 300–350 г,
  • мука пшеничная — 110 г,
  • яйца — 3 шт.,
  • сахар — 120 г,
  • ванильный сахар — 1 ч. л.,
  • разрыхлитель теста — 1 ч. л.,
  • соль – щепотка,
  • сливочное масло — 40 г (для формы),
  • сахарная пудра — для посыпки,
  • листики мяты – для украшения.

Приготовление

Клубнику выбираем красивую и целенькую. Ее надо вымыть, обсушить, удалить хвостики и нарезать крупными ломтиками или дольками. Теперь взбиваем яйца с сахаром миксером на высокой скорости 5–7 минут — до светлой пышной и воздушной массы.

Муку смешиваем с разрыхлителем, просеиваем и постепенно аккуратно вводим в яичную смесь, чтобы сохранить пышность. Перемешивать муку нужно очень аккуратно, иначе бисквит не будет воздушным. Теперь смазываем форму сливочным маслом, выкладываем пергамент, выливаем и разравниваем тесто.

А сейчас надо разложить клубнику: вдавливаем дольки ягод сверху по всей площади (кстати, для более сочного пирога часть клубники можно вмешать прямо в тесто) и обязательно оставляем ягодки для украшения нашей будущей выпечки.

Ставим форму с содержимым в разогретую до 180 °C духовку на 30–35 минут. Готовность десерта проверяем деревянной шпажкой — она должна быть сухой. Вынимаем пирог из духовки, даем ему немного остыть, посыпаем сахарной пудрой и украшаем свежей клубникой и листочками мяты.

Наш клубничный пирог готов! Он получился нежным, сочным и таким ароматным… Пробуем эту красоту и наслаждаемся вкусом лета!

Кулинарные истории

История клубничного пирога включает традиции разных стран, связанные с использованием этой ягоды в выпечке. Первые упоминания рецептов пирогов с клубникой относятся к XVIII в., в то время она считалась деликатесом и добавлялась в десерты по большим праздникам. Со временем клубника перестала быть редкостью, и рецепты клубничных пирогов распространились по всему миру.

В Англии появился знаменитый Strawberry Pie — открытый пирог с цельными ягодами, залитыми желе, его часто подавали с кремом или взбитыми сливками. В викторианской Англии такой десерт был угощением исключительно в богатых домах, поскольку заварной крем требовал большого количества свежих яиц и сливок, а клубника до появления железных дорог считалась сезонной роскошью.

Во Франции делали открытые пироги-тарты с клубникой. По одной из легенд история клубничного тарта связана с королем Людовиком XIV, вернее, с его поваром. Некий француз Фрезье завез в страну чилийскую клубнику, а королевский повар, оценив ее вкус, создал рецепт торта, названного в честь этого самого француза. В современном виде клубничный торт «Фрезье» был впервые приготовлен в 1966 году кондитером Гастоном Ленотром. Название происходит от французского слова fraise, обозначающего клубнику.

В США традиция печь клубничные пироги пришла вместе с переселенцами из Англии. Особенно популярны такие пироги стали на Юге США. А в середине XIX века в Штатах десерты с клубникой приобрели огромную популярность. К 1870 году кулинарные книги пестрели рецептами ягодных пирогов, в том числе с клубникой. Американцы называют их short cakes. Клубничный пирог стал у них неотъемлемой частью летних праздников, особенно 4 июля, когда его подают со взбитыми сливками или мороженым.

В России традиционно готовят клубничные пироги на дрожжевом или песочном тесте, часто сочетая ягоды с сахаром и крахмалом, чтобы начинка не растекалась. И для многих из нас это один из любимых десертов — «вкус детства».

Упоминается клубничный пирог и в русской классической литературе: в рассказе Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «В среде умеренности и аккуратности» и в романе Федора Михайловича Достоевского «Подросток». А в рассказе «Купец пришёл» Николая Александровича Лейкина в конце обеда подают сладкий пирог со свежей клубникой, который едят со сметаной. Современный клубничный пирог — это сочетание старых рецептов с новыми ингредиентами и техниками. Его можно встретить в традиционном виде, а также в формате чизкейков, галет и тартов.

Подготовила Елена Векслер

Изображение от KamranAydinov на Magnific

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