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Государственная инспекция труда в Ростовской области: профилактический визит не является проверкой

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С 2022 года на территории РФ действует мораторий на проведение проверок для снижения административного давления на бизнес. В настоящее время наибольшее внимание уделяется профилактике нарушений.

#Официально

Особое место занимает профилактический визит. Многие работники не знают конкретную цель проведения такого рода мероприятия. Руководитель Государственной инспекции труда (ГИТ) в Ростовской области Ольга Баташева дала комментарий и ответила, в чем особенности профилактического визита, для чего он нужен и как такой визит организовать.

«Зачастую работодатели боятся проведения профилактического визита, так как считают, что по его результатам они могут быть привлечены к административной ответственности. Но профилактический визит НЕ является проверкой! Мероприятие направлено на информирование и помощь работодателям с целью соблюдения обязательных норм законодательства. Государственный инспектор даёт рекомендации, как устранить выявленные проблемы, предотвратить возникновение нарушений в будущем, снизить риски производственного травматизма и так далее», — отмечает Ольга Баташева.

Чтобы организовать профилактический визит достаточно направить на электронную почту ГИТ заявку в свободной форме.

В Государственной инспекции труда Ростовской области надеются, что доступные средства профилактики позволят обеспечить в должной мере соблюдение трудовых прав и свобод граждан, снизить риски производственного травматизма. И призывают всех работодателей к ответственному исполнению норм трудового права.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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