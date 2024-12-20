Государственная инспекция труда Ростовской области о гарантиях для родителей детей-инвалидов

Трудовым законодательством РФ предусмотрен ряд льгот для работников, имеющих в семье детей-инвалидов.

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (ч. 1 ст. 93 ТК РФ). Для этого работник должен написать заявление.

Для подтверждения своего права работнику необходимо предоставить работодателю:

свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, либо документ, подтверждающий установление опеки, попечительства над ребенком-инвалидом;

справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную бюро медико-социальной экспертизы;

документы, подтверждающие место жительства- (пребывания или фактического проживания) ребенка-инвалида;

иные документы.

Неполное рабочее время устанавливают на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, то есть на срок наличия у ребенка работника статуса «ребенок-инвалид».

Один из родителей (опекунов, попечителей, приемных родителей), воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, имеет право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска по его желанию в удобное для него время (ст. 262.1 ТК РФ).

«Коллективным договором можно установить ежегодные дополнительные отпуска без сохранения зарплаты в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Такой отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску. Переносить этот отпуск на следующий рабочий год нельзя (ст. 263 TK РФ)», — прокомментировали в Государственной инспекции труда Ростовской области.

Работник имеет право на предоставление ему 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за детьми-инвалидами (ч. 1 ст. 262 ТК РФ). Порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней установлен Постановлением Правительства РФ от 13 октября 2014 № 1048. Для предоставления дополнительных выходных работник также должен подать письменное заявление.

По инициативе работодателя трудовой договор не может быть расторгнут:

с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

с другим лицом, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет без матери;

с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (ч. 4 ст. 261 ТК РФ).

Работодатель обязан получить письменное согласие работника, имеющего ребенка-инвалида, в случае его направления в служебные командировки, привлечения к сверхурочной работе, к работе в ночное время, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Работник имеет право отказаться от привлечения к работе в перечисленных случаях.

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