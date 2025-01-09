В минувшем году 35 донских выпускников-отличников смогли приобрести жилье с господдержкой. Одна из них – детский врач-хирург Анастасия Подрезова, которая купила жилой дом в Таганроге, сообщает официальный портал донского правительства.

Погашать проценты за пользование ипотекой Анастасии поможет региональная субсидия. Компенсационные выплаты будут перечисляться ежемесячно в течение 10 лет.

Сейчас продолжено финансирование еще 41 отличника, получающего субсидии с прошлых лет. Из областного бюджета на финансирование проекта выделено более 19 млн рублей.

Напомним, что принять участие в проекте могут выпускники, которые не имеют в собственности жилья на территории области, но c 2021 года получили диплом о высшем или среднем профессиональном образовании с отличием. Также претенденты должны состоять в трудовых отношениях с государственной организацией здравоохранения Ростовской области, муниципальной или государственной образовательной организацией донского региона. По условиям проекта участники в течение 10 лет будут работать по месту нахождения приобретенного жилья на территории муниципалитета Ростовской области.

Фото donland.ru