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Городскую Думу Таганрога покинул Владимир Карагодин

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В городской Думе Таганрога сложил депутатские полномочия из-за вступившего в силу решения суда Владимир Карагодин.

Город

На прошедшем вчера, 19 апреля, заседании городская Дума своим решением досрочно с 28 марта 2024 года прекратила полномочия депутата по 6-му избирательному округу Владимира Карагодина. Основанием для этого послужил обвинительный приговор, вступивший в законную силу. Необходимо отметить, что обвинительный приговор в отношении Владимира Карагодина никак не связан с его депутатской деятельностью.

На сайте Таганрогского городского суда сообщается следующее:

Карагодин В. В. являясь президентом общественной организации «Федерация регби Ростовской области», совершил мошеннические действия в отношении Некоммерческого партнерства регбийного клуба «Радуга» в результате которых путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения совершил хищение денежных средств, в размере 750 000 рублей, принадлежащих данному партнерству.

В результате в апреле 2023 года Владимира Карагодина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. И назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Апелляции не помогли, и сейчас решение суда вступило в силу.

Фото dumataganroga.ru (из архива)

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Таганрогская правда
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