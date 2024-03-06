Городской праздничный вечер состоялся в Чеховском театре Таганрога

Сегодня, 6 марта, в драматическом театре имени А.П. Чехова женщин Таганрога поздравили с наступающим весенним праздником.

На городской праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню, пригласили жен, матерей участников СВО, ветеранов труда, руководителей и представителей городских структур, врачей, педагогов, членов общественных организаций и объединений.

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев поздравил милых дам с праздником.

Прекрасные, целеустремленные, мудрые таганроженки сегодня успешно руководят коллективами, своим каждодневным трудом вносят неоценимый вклад в развитие города, области и страны, — подчеркнул Андрей Фатеев. -Мы, мужчины, знаем, как много сил вы отдаёте заботе о детях, тому, чтобы в семье царили любовь, уют и согласие. Желаю крепкого здоровья, любви, взаимопонимания, чтобы то душевное тепло, которым вы так щедро делитесь, возвращалось к вам и согревало ваши сердца.