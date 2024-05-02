Городской конкурс «Мастер в своем деле» – специальный проект «Красного котельщика»

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) провел первый городской конкурс линейных руководителей «Мастер в своем деле». В профессиональном состязании приняли участие 14 представителей ведущих промышленных предприятий города. Акцент в конкурсных заданиях был сделан на коммуникацию. Ведь от правильного общения линейных руководителей с рабочими зависит успех всего производственного процесса.

Работе с линейными руководителями на ТКЗ уделяется особое внимание. На предприятии прекрасно понимают – роль мастера ключевая, и это те специалисты, которым требуется постоянное повышение квалификации, в том числе и в сфере построения коммуникативных связей. Для своих мастеров «Красный котельщик» проводит различные конкурсы, тренинги, обучающие программы. Традиционным стал и ежегодный «Слет мастеров». Цель нового специального проекта – повысить престиж профессии в целом, содействовать обмену опытом среди линейных руководителей города. Инициатива ТКЗ была поддержана министерством промышленности и энергетики Ростовской области, администрацией и городской Думой Таганрога.

На фоне развития отечественной промышленности роль линейных руководителей на производстве только усиливается. К ним предъявляются все новые и новые требования, поэтому уверен, руководители предприятий Таганрога заинтересованы в профессиональном развитии своих сотрудников, – подчеркивает генеральный директор ТКЗ Михаил Клугман. – Когда это происходит во время профессиональных конкурсов – в атмосфере доверия, позитива и единения специалистов похожих отраслей – обучающий эффект усиливается. Мы уважаем талант и профессионализм наших коллег с других предприятий, готовы брать от них что-то новое, а взамен делиться своим опытом.

В течение насыщенного конкурсного дня линейные руководители решали задачи, которые перед ними ставил эксперт из Москвы. За основу брались реальные ситуации, возникающие на любом промышленном предприятии, детально разбирались текущие рабочие моменты, спорные вопросы.

Действительно, линейным руководителям необходимо постоянно учиться. В производство внедряются новые инструменты, реализовываются новые проекты, направленные на повышение эффективности, снижение издержек. И здесь линейные руководители выступают лидерами преобразований. От того, как они ориентируются в ситуациях, объясняют рабочим их задачи, как обучены и психологически нацелены, зависит успех общего дела. Потому такие мероприятия, как городской конкурс «Мастер в своем деле», инициированный ТКЗ, просто необходимы.

Как выстроить эффективную коммуникацию с подчиненными? Как ставить цели и добиваться результата? Чего нельзя делать в ходе общения, а на чем, наоборот, следует акцентировать внимание? Как стать лидером в коллективе и одновременно добрым товарищем? В рамках конкурса участники ответили на эти и другие вопросы. Оценивали конкурсные испытания руководители кадровых служб и производственных подразделений предприятий Таганрога.

У этого мероприятия очень точное название. Его участники – настоящие мастера в своем деле, квалифицированные специалисты, готовые к профессиональному росту и саморазвитию, – говорит начальник отдела по работе с персоналом АО «Красный гидропресс» Людмила Григорьева. – Конкурс для линейных руководителей – отличная возможность проявить себя и получить новый опыт. Считаю, что на каждом предприятии стоит организовывать такие испытания. Мы это тоже взяли на заметку.

Лучших линейных руководителей предприятий Таганрога чествовали на торжественной церемонии. Все участники конкурса получили памятные статуэтки и подарки от «Красного котельщика» и его партнеров.

На уровне города мы регулярно обсуждаем необходимость популяризации производственных специальностей, ищем новые инструменты, прорабатываем различные мероприятия. Что-то уже сделано, например, выставка промышленных предприятий города, которую мы провели в прошлом году, что-то пока в разработке… Приятно, что «Красный котельщик» проявил инициативу и организовал конкурс такого высокого уровня. Спасибо всем предприятиям, которые откликнулись и приняли в нем участие, – отметила начальник управления экономического развития администрации Таганрога Наталия Крутоголовина.

Завершился этот необычный день неформальным общением организаторов, конкурсантов и экспертов. Ведь возможность для обмена впечатлениями и новые деловые контакты – тоже важные составляющие таких встреч.

Мнения участников

Зураби Габрава, старший мастер АО «ТАГМЕТ», победитель конкурса:

Я в профессии – уже 10 лет, считаю себя достаточно опытным специалистом, регулярно участвую в производственных соревнованиях, занимал и призовые места. Прекрасно понимаю, что мастеру необходимо постоянное развитие, от нас зависит настрой коллектива. К тому же всегда хотел узнать, как работа с мастерами строится на других предприятиях. Этот конкурс дал возможность не только для совершенствования имеющихся навыков и получения новых знаний, но и для знакомства с коллегами. Отмечу отличную организацию, высокий класс экспертов.

Вячеслав Ермакович, мастер АО «ТЗ «Прибой», второе место на конкурсе:

В таких мероприятиях я пока новичок, на предприятии работаю 2,5 года. Участие в конкурсе мне дало много для развития в профессии. Интересные ситуации, которые мы разбирали, живой диалог с коллегами и экспертами, эмоции… Это не сухая теория, а реальные случаи, с которыми на производстве сталкивается каждый руководитель. Мы узнали, как эффективней решать возникающие вопросы, как лучше общаться с коллективом, на что надо обращать больше внимания. Безусловно, этот день мне запомнится!

Алексей Кирейко, мастер АО «ТАГМЕТ», третье место на конкурсе:

Практический опыт, новые навыки и подходы к построению коммуникации с рабочими, совершенно иной взгляд на роль мастера на производстве – за один день удалось получить столько ценной информации, к тому же, не покидая родной город! Обязательно буду использовать эти знания в своей работе. Уверен, они помогут продуктивнее строить производственный процесс, добиваться поставленных целей. Очень надеюсь, что конкурс станет традиционным!

Актуальные вакансии «Красного котельщика» размещены на сайте предприятия tkz.su в разделе «Вакансии». Задать вопросы по трудоустройству можно по телефону 8 (8634) 31-35-33.