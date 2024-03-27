Городской Думе Таганрога исполнилось 30 лет

Ровно тридцать лет назад – 27 марта 1994 года – состоялись выборы депутатов городской Думы города Таганрога I созыва.

В связи с юбилейной датой председатель городской Думы – глава города Таганрога обратилась к жителям города:

Уважаемые таганрожцы, сегодня городской Думе города Таганрога исполняется 30 лет.

Дума начинала свою работу в Таганроге в очень сложный период. Но и все последующие 30 лет вряд ли можно назвать простыми. Ни один вопрос, поднятый таганрожцами, не прошёл за эти годы мимо внимания депутатов. Причём Дума не просто обозначает проблемы, но и предлагает варианты действий, организует и контролирует их решение. Такой инициативный подход – в тесном сотрудничестве с избирателями, общественными организациями, предприятиями и учреждениями, областными и федеральными структурами – за прошедшие десятилетия доказал свою эффективность.

Во многом именно этим определяется высокая интенсивность работы Думы, заданная с первого созыва. К сегодняшнему дню, с учётом последнего мартовского заседания, таганрогская Дума семи созывов совокупно приняла 4733 решения.

Они отражают историю развития местного самоуправления и Таганрога в целом. От первых – оперативных, тактических шагов в управлении городом – Дума постепенно перешла к стратегическим вопросам планирования, к долгосрочным муниципальным программам. Решения Думы стали прочным правовым фундаментом, который обеспечивает как жизнедеятельность города, так и его развитие.

Иначе и быть не может, потому что депутаты – такие же горожане, как и все остальные. Хозяйственники и общественники, представители социальной сферы, промышленности и бизнеса – депутаты всех созывов являют собой широкий срез общества, выражая интересы своих избирателей, досконально зная их проблемы и чаяния.

Таганрожцы всегда были требовательны к состоянию родного города и к городской власти. Тем сложнее здесь работа депутата, призванная, с одной стороны, бороться с беспорядком и безответственностью, с другой – способствовать достижению общественного согласия.

За семь созывов Городской Думы её депутатами избирался 81 человек. И каждый старался заниматься наказами, просьбами, пожеланиями своих избирателей добросовестно и с максимальным приложением сил. Нет такого депутата, который бы не стремился оставить о себе добрую память в своём округе. Поставить лавочку, посадить деревья, сделать детскую или спортивную площадку, добиться выделения материальной помощи нуждающимся – таких добрых дел, больших и малых, тысячи.

Благодарю коллег-депутатов всех созывов за активную гражданскую позицию, неравнодушное отношение к городу и плодотворную деятельность. И, конечно, особые слова признательности сегодня вам, уважаемые таганрожцы – за деятельное участие в позитивных переменах, за то, что постоянно с нами на связи, за наши с вами совместные инициативы и общие успехи.

Впереди у Таганрога, у всех нас много трудной работы. Убеждена, что, как и прежде, Городская Дума будет в её авангарде, и что традиции, заложенные 30 лет назад – ответственность перед избирателями, открытость для диалога, преданность Таганрогу – будут продолжены следующими депутатскими созывами.

Основные вехи – в исторической справке о работе Городской Думы.

Источник и фото dumataganroga.ru