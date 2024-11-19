Городская Дума Таганрога приступила к рассмотрению проекта бюджета

Постоянные комиссии городской Думы приступили к рассмотрению информации, подготовленной администрацией Таганрога, о проекте муниципального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

В понедельник 18 ноября информация обсуждалась на заседании постоянной комиссии городской Думы по социальным вопросам. Депутаты уделили особое внимание вопросам, связанным с планируемым финансированием отраслей образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, молодёжной политики.

По словам заместителя главы администрации – начальника финансового управления Таганрога Нины Протасовой, информация по проекту бюджета, представленная депутатам, носит предварительный характер. Главная задача – обеспечить первоочередные социально значимые расходы и сбалансировать бюджет по этим показателям. Не менее важно выполнение программ и проектов развития города на основе инвестиционной составляющей. В течение ближайших недель предстоит сложная работа в этом направлении с участием городской Думы, администрации Таганрога и региональных органов власти.

19 ноября Законодательным Собранием Ростовской области принят в первом чтении региональный бюджет. Размер субвенций и субсидий, предназначенных Таганрогу для выполнения социальных обязательств перед гражданами и решения различных вопросов, будет окончательно определён уже в декабре, к принятию регионального бюджета во втором чтении.

Источник: городская Дума Таганрога