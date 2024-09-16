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Горная вершина в Северной Осетии получила имя учёного из Таганрога

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Безымянную вершину в Северной Осетии назвали в честь академика Анатолия Каляева.

#Память

Вершина, которая теперь будет называться «Академик Каляев», находится на Главном Кавказском хребте в горном массиве Лабода и имеет высоту 3221 метр.

В документе за подписью председателя Правительства РФ Михаила Мишустина сказано, что вершина получила наименование в соответствии с предложением, которое выдвинул парламент Республики Северная Осетия-Алания. Таким образом увековечивается память выдающегося ученого, создателя первых суперкомпьютеров Анатолия Васильевича Каляева.

В 2022 году исполнилось 100 лет со дня рождения российского ученого, академика РАН, заслуженного деятеля науки РСФСР, участника Великой Отечественной войны и героической обороны Ленинграда Анатолия Васильевича Каляева. Именно под его руководством в 1968–1986 годах ТРТИ стал одним из ведущих технических вузов СССР.

Фото из архива ЮФУ

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Таганрогская правда
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