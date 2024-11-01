Ростовская область, город Шахты и организация «Кошкин дом» из Донецка с проектом «Животные зоны СВО» вышли в финал Международной Премии #МЫВМЕСТЕ – 2024.

В этом году в финал прошли 126 лучших общественно значимых проектов. Для победы финалисты должны получить признание участников Народного голосования, которое проходит с 17 октября по 21 ноября в мини-приложении ВКонтакте. Каждый из гражданин России сможет отдать свой голос и поддержать понравившийся проект.

Также участников будут оценивать члены жюри Премии. В состав экспертов войдут организаторы и партнеры Национального трека, общественные деятели и лидеры в области благотворительности, волонтерского движения и поддержки гражданских инициатив в России.

В этом сезоне финалистом в категории «Территория», номинации «Субъект Российской Федерации» стала Ростовская область. В нашем регионе вовлечено в добровольческую деятельность более 320 тысяч человек. Здесь работает Ресурсный центр развития добровольчества «Донволонтер», который входит в состав Ассоциации добро.рф. Учреждение в ТОП-10 лучших рейтинга Ассоциации, а сама Ростовская область возглавляет ТОП-5 среди регионов по уровню развития добровольчества. 2024 год объявлен в Ростовской области «Годом добрых дел».

В 2023 году Ростовская область в шестой раз подряд одержала победу в конкурсе «Регион добрых дел» и привлекла 10,5 млн рублей федеральных субсидий на реализацию лучших практик поддержки волонтерства. Основно целью проекта является повышение качества жизни в Ростовской области благодаря развитию и масштабированию волонтерской деятельности в регионе. Поддержка социально ориентированных НКО, волонтеров, благотворителей. Проголосовать за донской регион можно по ссылке: https://clck.ru/3E2ayn.

В номинации «Муниципальное образование» финалистом стал город Шахты — один из ста крупнейших городов России. В развитии городу помогают волонтеры. Почти 7,5 тысяч из них зарегистрированы на платформе Добро.рф. На развитие добровольчества администрация Шахт направила почти 105 миллионов рублей из местного бюджета. Большую часть из них направили на ремонт многофункционального молодежного центра «Импульс».

В Шахтах живут более 58 тысяч молодых людей. Для молодежи важно создать территорию с бесплатными образовательными и досуговыми программами. Основная цель проекта – открыть центр притяжения для молодежи города и привлечь горожан к решению социальных проблем. Отдать свой голос по ссылке: https://clck.ru/3E2bcA.

В категории «Организации», номинации «#МЫВМЕСТЕ-Россия» в финал вышел проект «Животные зоны СВО». Ветеринарный врач Евгения Михайлова открыла в Донецке приют для животных «Кошкин Дом». Вместе с другими волонтерами она вывозит голодных, худых и раненых кошек из зоны вооруженного конфликта. Усилиями добровольцев из зоны СВО спасли уже 4630 домашних животных. В новые семьи передано 4250, а в прежние вернули 236 кошек и собак. Отдать свой голос по ссылке: https://clck.ru/3E2YEz.

Иллюстрация ВК Международной Премии #МЫВМЕСТЕ – 2024.