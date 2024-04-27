Главная » Благоустройство

Голосуем: в Таганроге Петровский сквер догоняет «Школьный»

На чтение 1 мин Просмотров 51 Опубликовано

Всего четыре дня остается до завершения Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Таганроге всего на 109 голосов отстает «Сквер Петра I» от «Школьного», который пока продолжает лидировать. Еще 23 апреля разрыв составлял 271 голос.

Благоустройство

На сегодняшний день, 27 апреля, сквер «Школьный» (Москатова, 2-2) набрал больше всего голосов — 4 681.

За ним следует «Сквер Петра I» (Комсомольский бульвар, 7-б), за него проголосовали 4 572 человека. Замыкает список сквер «Бакинский» (расположен между переулком 4-м Новым, улицами М. Жукова и Бакинской) – всего за него отдано 2 298 голосов.

Напоминаем, что голосование продлится до 30 апреля включительно. Чтобы его пройти на портале 61.gorodsreda.ru необходима авторизация через портал Госуслуг. Жители Ростовской области старше 14 лет  могут выбрать только одну из представленных территорий в своем населенном пункте или районе. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в последующие годы.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
голосование новости сквер Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru