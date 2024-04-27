Голосуем: в Таганроге Петровский сквер догоняет «Школьный»

Всего четыре дня остается до завершения Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Таганроге всего на 109 голосов отстает «Сквер Петра I» от «Школьного», который пока продолжает лидировать. Еще 23 апреля разрыв составлял 271 голос.

На сегодняшний день, 27 апреля, сквер «Школьный» (Москатова, 2-2) набрал больше всего голосов — 4 681.

За ним следует «Сквер Петра I» (Комсомольский бульвар, 7-б), за него проголосовали 4 572 человека. Замыкает список сквер «Бакинский» (расположен между переулком 4-м Новым, улицами М. Жукова и Бакинской) – всего за него отдано 2 298 голосов.

Напоминаем, что голосование продлится до 30 апреля включительно. Чтобы его пройти на портале 61.gorodsreda.ru необходима авторизация через портал Госуслуг. Жители Ростовской области старше 14 лет могут выбрать только одну из представленных территорий в своем населенном пункте или районе. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в последующие годы.

Фото Сергея Плишенко