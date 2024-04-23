Голосуем: Петровский сквер отстает от «Школьного» на 271 голос

В Таганроге продолжается Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Оно продлится до 30 апреля и времени остается совсем немного. Из трех скверов пока все еще лидирует «Школьный», всего на 271 голос отстает от него «Сквер Петра I».

На сегодняшний день, 1 апреля, сквер «Школьный» (Москатова, 2-2) набрал больше всего голосов — 3 825. В рамках благоустройства в нем запланировано устройство наружного освещения и системы полива, высадка зеленых насаждений, установка лавочек и урн, оборудование территории детскими и спортивными элементами.

За ним следует «Сквер Петра I» (Комсомольский бульвар, 7-б), за него проголосовали 3 554 человека. Напомним, что в нем хотят выполнить укрепление склона, продлить пешеходную зону набережной, а также разместить открытые площадки для проведения публичных мероприятий (зона йоги, зона медитации и т.п.).

На третьем месте сквер «Бакинский» (расположен между переулком 4-м Новым, улицами М. Жукова и Бакинской) — всего за него отдан 1 831 голос. Не смотря на то, что он является единственным общественным пространством в этом микрорайоне, горожане голосуют за него наименее активно.

Для голосования на портале 61.gorodsreda.ru необходима авторизация через портал Госуслуг. Жители Ростовской области старше 14 лет могут выбрать только одну из представленных территорий в своем населенном пункте или районе. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в последующие годы.

Фото Сергея Плишенко