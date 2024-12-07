Гололед и сильный ветер: на Дону резко ухудшится погода

Штормовое предупреждение о резком ухудшении погодных условий с 12 часов 7 декабря объявило ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным Ростгидромета, 7 декабря с 12 до 15 часов и до конца суток, а также ночью и в первой половине 8 декабря местами в Ростовской области ожидается сильный гололед и сильное гололедно-изморозевое отложение.

«Восточный ветер усилится до 15-18 м\с, с порывами до 22-24 м/с», — предупреждает МЧС.

Спасатели просят жителей региона быть крайне внимательными и осторожными в этот период: по возможности не планировать дальние поездки, не парковать машины, не ходить под рекламными щитами и деревьями.

В случае ЧП звоните по телефонам: 101 или 112.

Фото Марины Даренской