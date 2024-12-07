Главная » #Погода

Гололед и сильный ветер: на Дону резко ухудшится погода

На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Штормовое предупреждение о резком ухудшении погодных условий с 12 часов 7 декабря объявило ГУ МЧС России по Ростовской области.

#Погода

По данным Ростгидромета, 7 декабря с 12 до 15 часов и до конца суток, а также ночью и в первой половине 8 декабря местами в Ростовской области ожидается сильный гололед и сильное гололедно-изморозевое отложение.

«Восточный ветер усилится до 15-18 м\с, с порывами до 22-24 м/с», — предупреждает МЧС.

Спасатели просят жителей региона быть крайне внимательными и осторожными в этот период: по возможности не планировать дальние поездки, не парковать машины, не ходить под рекламными щитами и деревьями.

В случае ЧП звоните по телефонам: 101 или 112.

Фото Марины Даренской

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

заморозки зима МЧС погода на Дону похолодание штормовое предупреждение
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru